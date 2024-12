Prešovský kraj zorganizoval diskusné stretnutie o sociálnom podnikaní

Prešov 25. decembra (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) pripravil v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, Svetovou bankou a s Európskou komisiou diskusné stretnutie o sociálnom podnikaní a pracovných príležitostiach pre ľudí zo znevýhodnených skupín. PSK podujatím reagoval na rastúcu potrebu inkluzívneho prístupu k pracovnej sile. Pozvanie na diskusiu, ktorá sa uskutočnila v uplynulých dňoch, prijalo vyše 30 zástupcov z biznis i neziskovej sféry, ako aj zástupcovia obcí a miest Prešovského kraja. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Hlavným cieľom stretnutia bolo podľa jej slov priblížiť budúcnosť pracovnej sily v Prešovskom kraji a poukázať na dôležitosť využívania potenciálu ľudí z marginalizovaných rómskych komunít.



"Aktéri sa zhodli na tom, že práve sociálne podnikanie spája ekonomické aktivity s riešením sociálnych výziev, a to prispieva k udržateľnému rozvoju i posilneniu miestnych komunít. Tieto prístupy zároveň zohrávajú dôležitú úlohu pri budovaní inkluzívnejšej a odolnejšej spoločnosti," uviedla Jeleňová.



Na fóre sa prezentovali faktory, ktoré môžu motivovať podnikateľov k zamestnávaniu ľudí z marginalizovaných rómskych komunít, a poukázalo sa počas neho i na benefity ich spolupráce s neziskovým sektorom pri zapojení týchto ľudí do pracovného pomeru. Zároveň sa predstavili formy podpory podnikateľského sektora v zamestnávaní rizikových skupín obyvateľstva.



Svetová banka priblížila fungovanie zahraničných sociálnych podnikov na modeli komunity praxe sociálnych podnikateľov. "Ten sa úspešne darí etablovať v Rumunsku či v Taliansku. V rámci modelu sa spája skupina ľudí na základe spoločného záujmu, odbornosti alebo praxe v určitej oblasti. Spoločne sa potom zameriavajú na zdieľanie znalostí, skúseností a osvedčených postupov, čo následne vedie k vzájomnému učeniu a profesionálnemu rozvoju," doplnila Jeleňová.



Ako pokračovala, inkluzívne zamestnávanie ponúka inovatívne riešenia, ktoré môžu zmierniť aktuálnu situáciu v Prešovskom kraji, kde je vysoká nezamestnanosť a zrejmý odchod mladých za prácou mimo jeho hraníc.



"Práve projekty zamerané na zamestnávanie zdravotne znevýhodnených osôb či marginalizovaných skupín tak môžu prispieť k zlepšeniu kvality života celej komunity," dodala Jeleňová.