Prešovský kraj zrealizuje kultúrne, historické aj vzdelávacie projekty
V území PSK sa v rámci týchto projektov preinvestuje vyše 650.000 eur z celkovej alokácie pre druhú výzvu, ktorá je 1,2 milióna eur, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Autor TASR
Prešov 27. februára (TASR) - Celkovo 24 prijímateľov uspelo v druhej výzve Fondu malých projektov Programu cezhraničnej spolupráce PL-SK 2021 - 2027, ktorý manažuje Prešovský samosprávny kraj (PSK). Vo štvrtok (26. 2.) podpísali zmluvy k svojim projektom. V území PSK sa v rámci týchto projektov preinvestuje vyše 650.000 eur z celkovej alokácie pre druhú výzvu, ktorá je 1,2 milióna eur, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.
„Projekty, ktoré sme symbolicky potvrdili podpisom zmlúv, sú tematicky veľmi pestré a dotýkajú sa všetkých generácií, či už detí, mládeže, rodín, seniorov aj odborníkov z rôznych oblastí. Ich spoločným cieľom je zlepšiť kvalitu života v pohraničí, pričom to nie sú len jednotlivé aktivity, ale konkrétne kroky k tomu, aby sa regióny na poľskej a slovenskej strane hranice ešte viac priblížili,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.
Prijímateľmi v druhej výzve Fondu malých projektov v Programe Interreg je konkrétne 12 poľských inštitúcií, ako aj rovnaký počet slovenských inštitúcií. Celkovo je však do projektov zapojených až 50 partnerov z pohraničia. Z územia Prešovského kraja sú to konkrétne mestá Svit, Podolínec, Spišská Belá, Stará Ľubovňa, Vranov nad Topľou a Snina, ako aj obce Štrba, Becherov, Červený Kláštor, Župčany a Tatranská Lomnica. Taktiež ide o neziskovú organizáciu Cor Sancti Martini, Združenie pre rozvoj vidieckeho turizmu, Partnerstvo Bachureň, Miestnu akčnú skupinu Stráže a občianske združenie Rusinija.
Projekty bude realizovať i sedem organizácií, ktoré zriaďuje PSK. Stredná odborná škola (SOŠ) gastronómie a služieb v Prešove naučí svojich žiakov variť bezodpadovo a využívať pritom sezónne suroviny. Podduklianske osvetové stredisko plánuje vybudovať značku cezhraničnej kultúry a manažérskych zručností. Inovačné partnerské centrum bude posilňovať cezhraničnú spoluprácu prostredníctvom workshopov či poľsko-slovenského festivalu.
Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni sa s projektovým partnerom zameria na vytvorenie náučných a atraktívnych filmov a SOŠ technická v Bardejove na digitálnu bezpečnosť, nové technológie aj umelú inteligenciu. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom má realizovať projekt Otvorený priestor, ktorého súčasťou budú umelecké workshopy v Kolonickom sedle, a Správa a údržba ciest PSK sa v rámci cestnej infraštruktúry zameria na zavedenie moderných digitálnych a diagnostických riešení.
Celkové oprávnené výdavky malého projektu sa pohybujú od 12.500 eur do 100.000 eur a projekt musí byť zrealizovaný do jedného roka. Príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja môže dosiahnuť maximálne 80 percent oprávnených nákladov, pričom minimálne 20 percent tvorí spolufinancovanie prijímateľa.
