< sekcia Ekonomika
Prešovský kraj zrekonštruoval cestu medzi obcami Makovce a Malá Poľana
Miestni obyvatelia po oprave tohto úseku volali už dlho. Je to životne dôležitá cesta medzi dvoma okresmi Stropkov a Medzilaborce, ktorou sa denne prepravuje množstvo ľudí.
Autor TASR
Prešov 7. novembra (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) zrekonštruoval cestu medzi obcami Makovce a Malá Poľana v okrese Stropkov. Približne rok trvajúce stavebné práce priniesli komplexnú obnovu takmer 2,6 kilometra ciest, ako aj úpravu priepustov a odvodňovacích zariadení. PSK realizoval cezhraničný projekt cez Program Interreg a preinvestoval 2,17 milióna eur, z toho 1,7 milióna eur tvorili európsky zdroje, 260.000 eur predstavovali štátne financie a viac ako 183.000 eur pridala prešovská krajská samospráva. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.
„Miestni obyvatelia po oprave tohto úseku volali už dlho. Je to životne dôležitá cesta medzi dvoma okresmi Stropkov a Medzilaborce, ktorou sa denne prepravuje množstvo ľudí, či už za pracovnými alebo školskými povinnosťami. Projekt tak, ako sme avizovali, sme do roka zavŕšili a jeho realizáciou prispeli k zlepšeniu komfortu všetkých účastníkov cestnej premávky. Verím, že v takejto kvalite bude táto cesta slúžiť ďalších 20, 30 rokov,“ poznamenal predseda PSK Milan Majerský počas odovzdania stavby do motoristickej prevádzky.
Stavebné práce v úseku Makovce - Malá Poľana boli spustené v novembri 2024 a sústredili sa na frézovanie existujúcej komunikácie, sanáciu lokálnych zosuvov, výmenu konštrukcie vozovky a následne aj na úpravu krajníc.
„V podstate sme tu modernizovali cestu v pôvodnom rozsahu a zábere. Išlo o vylepšenie pomerov podloží, kde boli lokálne deformácie a ktoré bolo potrebné vymeniť až do zemnej pláne. Celá rekonštrukcia spočívala v obnove odvodňovacích funkcií jestvujúcich priepustov, ktoré boli vyčistené a opravili sa tu tokové i výtokové jamy. Prekopová časť sa tak spriechodnila na sto percent, na jednej strane došlo i k výmene konštrukčných vrstiev a tam, kde to bolo potrebné, sa menilo podložie - ložné a brúsne vrstvy,“ priblížil Marcel Horváth, generálny riaditeľ Správy a údržby ciest PSK, ktorá stavbu dozorovala.
Uvedený projekt Spájame pohraničie Východných Karpát má celkovú hodnotu na oboch stranách poľskej a slovenskej hranice približne päť miliónov eur a jeho partnerom u našich severovýchodných susedov je Podkarpatské vojvodstvo. Na Slovensku v okrese Stropkov realizovala obnovu spoločnosť Metrostav DS.
„Miestni obyvatelia po oprave tohto úseku volali už dlho. Je to životne dôležitá cesta medzi dvoma okresmi Stropkov a Medzilaborce, ktorou sa denne prepravuje množstvo ľudí, či už za pracovnými alebo školskými povinnosťami. Projekt tak, ako sme avizovali, sme do roka zavŕšili a jeho realizáciou prispeli k zlepšeniu komfortu všetkých účastníkov cestnej premávky. Verím, že v takejto kvalite bude táto cesta slúžiť ďalších 20, 30 rokov,“ poznamenal predseda PSK Milan Majerský počas odovzdania stavby do motoristickej prevádzky.
Stavebné práce v úseku Makovce - Malá Poľana boli spustené v novembri 2024 a sústredili sa na frézovanie existujúcej komunikácie, sanáciu lokálnych zosuvov, výmenu konštrukcie vozovky a následne aj na úpravu krajníc.
„V podstate sme tu modernizovali cestu v pôvodnom rozsahu a zábere. Išlo o vylepšenie pomerov podloží, kde boli lokálne deformácie a ktoré bolo potrebné vymeniť až do zemnej pláne. Celá rekonštrukcia spočívala v obnove odvodňovacích funkcií jestvujúcich priepustov, ktoré boli vyčistené a opravili sa tu tokové i výtokové jamy. Prekopová časť sa tak spriechodnila na sto percent, na jednej strane došlo i k výmene konštrukčných vrstiev a tam, kde to bolo potrebné, sa menilo podložie - ložné a brúsne vrstvy,“ priblížil Marcel Horváth, generálny riaditeľ Správy a údržby ciest PSK, ktorá stavbu dozorovala.
Uvedený projekt Spájame pohraničie Východných Karpát má celkovú hodnotu na oboch stranách poľskej a slovenskej hranice približne päť miliónov eur a jeho partnerom u našich severovýchodných susedov je Podkarpatské vojvodstvo. Na Slovensku v okrese Stropkov realizovala obnovu spoločnosť Metrostav DS.