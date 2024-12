Prešovský samosprávny kraj vyhlásil dotačnú schému na rok 2025

Prešov 18. decembra (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) rozdelí v roku 2025 viac ako 2.000.000 eur medzi úspešných žiadateľov a podporí ďalšie projekty v regiónoch. Rozhodli o tom poslanci PSK na svojom decembrovom zasadnutí, kde schválili tri výzvy dotačnej schémy - výzvu poslancov PSK, výzvu participatívny rozpočet a novinku, výzvu riešenie potravinovej dostupnosti v celkovom objeme 2,4 milióna eur. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Ako uviedla, najviac peňazí, až 1,95 milióna eur, pritom pôjde na výzvu poslancov PSK. Žiadatelia sa budú môcť uchádzať o finančné prostriedky v programe šport, kultúra, sociálne služby, rodinná samospráva, podpora životného prostredia a rozvoj environmentálneho povedomia i podpora všeobecne prospešných služieb v zdravotníctve. Novinkou je program mládež. Minimálna výška dotácie je pritom 500 eur, maximálna 5000 eur, spolufinancovanie podporenej činnosti predstavuje 20 percent zo schválenej dotácie.



"Takmer 440.000 eur je vyčlenených na výzvu participatívny rozpočet, kde budú podporené všeobecne prospešné a verejnoprospešné projekty, pričom výška dotácie na jednu žiadosť je 10.000 eur bez povinného finančného vkladu žiadateľov. O víťazných projektoch rozhodne verejnosť v SMS hlasovaní od 22. marca do 5. apríla 2025," dodala Jeleňová.



Posledným dotačným programom, ktorý je zároveň novinkou, je výzva riešenie potravinovej dostupnosti, do ktorej sa môžu zapojiť obce do tisíc obyvateľov v Prešovskom kraji bez kamennej predajne. Na zabezpečenie pojazdnej predajne im kraj prispeje najviac 500 eur, na výzvu je pritom vyčlenených viac ako 48.000 eur.



Žiadatelia sa môžu zapojiť do troch vyhlásených výziev dotačnej schémy PSK už od 1. januára budúceho roka, pričom termín na zasielanie žiadostí je do 31. januára. Projekty musia byť zrealizované do 31. októbra, vyúčtované do 15. novembra 2025.



Všetky potrebné informácie o vyhlásených výzvach PSK sú pre žiadateľov k dispozícii na webstránke kraja.