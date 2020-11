Prešovský samosprávny kraj zrekonštruoval cestu z Popradu do Smokovca

Poprad 26. novembra (TASR) - Cestu II/534 medzi Popradom a Starým Smokovcom komplexne zrekonštruovali. Frekventovaný úsek opravil Prešovský samosprávny kraj (PSK) s prispením eurofondov za 3,5 milióna eur. Zo svojho rozpočtu podporil aj ďalšie súvisiace stavby na tejto dôležitej dopravnej tepne, informovala vo štvrtok hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.



Cestná komunikácia na hlavnom ťahu z Popradu do Tatier bola dlhodobo v nevyhovujúcom stave. Jej zaradenie do programu priorít kraja a projektu Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) Modernizácia cestnej infraštruktúry v PSK podporil i jej dopravný význam a zvýšenie atraktivity tohto turistického regiónu.



"Z eurofondov sa nám podarilo v objeme 3,5 milióna opraviť takmer 5,3 kilometrový úsek, ktorý naozaj nebol dobrou vizitkou kraja pre návštevníkov tejto podtatranskej oblasti. Túto investíciu sme vnímali ako najpodstatnejšiu, keďže ide o priamy zjazd z diaľnice na Starý Smokovec a ďalšie časti Vysokých Tatier, hojne navštevované domácimi i zahraničnými turistami," uviedol pri stredajšom (25. 11.) oficiálnom otvorení predseda PSK Milan Majerský. Nešlo pritom o jedinú stavbu na tomto cestnom úseku. "Kvôli celistvosti investície sme zafinancovali z vlastných zdrojov dva mosty a ďalšiu vrchnú časť úseku v dĺžke 800 metrov, na čo sme vynaložili takmer 640.000 eur. Vnímam to ako dôležitý krok pre komplexnú obnovu tejto vysoko frekventovanej cesty," uviedol Majerský.



Stavebné úpravy viedli k spevneniu vozovky a zvýšeniu jej únosnosti. "Na tomto projekte sa menili hlavne konštrukčné vrstvy vozovky, zosilňovali sme ich pomocou dvojzákrutových oceľových sietí. Na celom úseku sa menil drenážny systém odvodnenia vozovky, keďže sme tu na začiatku objavili vysokú hladinu podzemnej vody. Pribudli nové odvodňovacie prvky, vodorovné a zvislé dopravné značenie, zveľadili sme aj okolie vrátane samostatných autobusových zastávok a chodníkov," konkretizoval riaditeľ Správy a údržby ciest PSK Marcel Horváth. Na úseku došlo aj k úpravám dvoch križovatiek, osvetleniu priechodu pre chodcov, rekonštrukciám priekop a kanalizácií.



Modernizácia dopravnej tepny II/534 Poprad – Starý Smokovec týmto nekončí. "Pokračujeme ďalšou, takzvanou prvou etapou, kde Prešovský samosprávny kraj bol úspešný so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok vo výške 4,6 milióna eur. V rámci projektu zrekonštruujeme ďalšie tri kilometre ciest a opravíme mosty nad Velickým a Červeným potokom. Sme v procese verejného obstarávania, naším zámerom je s rekonštrukciou tejto poslednej časti úseku začať v lete budúceho roka," priblížil Majerský.



V oblasti Vysokých Tatier plánuje kraj aj ďalšie investície. O finančnú podporu z eurofondov sa uchádza v rámci troch projektov v hodnote takmer 20 miliónov eur. Týkať sa majú ciest od Podbanského po Pavúčiu dolinu, úsekov od križovatky Tatranské Matliare po spojku na cestu 1. triedy a viacerých mostov a oporných múrov, ktoré sú v havarijnom a veľmi zlom stave.