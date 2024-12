Prestavba plavárne v Košiciach opäť zdražela, tentoraz o 1,18 mil. eur

Košice 3. decembra (TASR) - Prestavba mestskej krytej plavárne (MKP) na Národné olympijské centrum plaveckých športov Košice (NOCKE) opäť zdražela. Zvýšenie tentoraz predstavuje takmer 1,18 milióna eur bez DPH. Vyplýva to z piateho dodatku k zmluve o dielo zverejneného v Centrálnom registri zmlúv (CRZ), ktorý mestský podnik Tepelné hospodárstvo (TEHO) a vranovská spoločnosť Betpres uzavreli v závere novembra.



Dodatok zahŕňa dokopy 29 zmenových konaní. Týkajú sa napríklad zmeny elektroinštalácie, búracích prác, obkladov, zmeny bazénovej technológií, dovybavenia plaveckého bazéna, vyrovnania podlahových konštrukcií a nerovností stien, výmeny oceľových profilov na tribúne a ďalších prác. "Zmeny č. 51 až 79 si predĺženie lehoty vykonania diela nevyžadujú," uvádza sa v dodatku s tým, že výsledkom zmenových konaní je však potreba navýšiť celkovú cenu diela o 1.178.465,38 eura bez DPH.



Mesto Košice v pondelok (2. 12.) na sociálnej sieti informovalo, že práce pokračujú podľa schváleného harmonogramu a z vonkajšej strany je objekt takmer celý dokončený. "Hotová je fasáda, strešná konštrukcia a v exteriéri pribudol aj nový vstup a malé námestie pred vchodom. Vo vnútri robotníci aktuálne pracujú na dokončení spodku plaveckého bazéna či montáži dnových plechov. Pokračuje sa s montážou lamelov, maľovaním stien aj montážou dlažby na tribúne," uviedlo.



S výstavbou NOCKE sa oficiálne začalo vlani v auguste, samotné práce by mali byť hotové v marci 2025. Výstavba moderného plaveckého komplexu mala stáť pôvodne 16,68 milióna eur bez DPH. Po doterajších dodatkoch je to vyše 19,7 milióna eur bez DPH. Náklady majú byť hradené z investičného úveru TEHO. Na projekt prispel aj Fond na podporu športu. NOCKE má nahradiť doterajšiu MKP, ktorá po 35 rokoch činnosti naposledy otvorila svoje brány 30. júna 2023.