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Prestížne ocenenie ASB GALA tento rok oslavuje jubilejný 20. ročník
Jubilejný 20. ročník ASB GALA ocení najlepších developerov, osobnosti a stavebné firmy. Hlasovať môže aj verejnosť.
Autor OTS
Bratislava 1. septembra (OTS) - Prestížne ocenenie ASB GALA tento rok oslavuje jubilejný 20. ročník. Už dve časopis ASB oceňuje osobnosti aj developerské a stavebné spoločnosti, ktoré svojou prácou významne prispievajú k rozvoju slovenského stavebníctva a architektúry. Hlasovanie v 20. ročníku je stále otvorené: www.asbgala.sk
O ocenení ASB GALA rozhoduje odborná porota, ktorá sa skladá z renomovaných odborníkov a profesionálov z oblasti stavebníctva, architektúry, urbanizmu a z ďalších súvisiacich odvetví. Tí hodnotia nominovaných na základe kritérií ako inovácia, kvalita realizácie, prínos pre rozvoj a vplyv na mestské prostredie.
Ocenenia sa udeľujú v rôznych kategóriách vrátane developerov, stavebných firiem, architektov a jednotlivcov, ktorí svojou prácou pozitívne ovplyvnili slovenskú architektúru a mestské prostredie, pričom sa kladie dôraz na výnimočný prínos v rôznych oblastiach stavebného biznisu.
Hlasovať však môže aj široká verejnosť, a to do piatka do 11. septembra prostredníctvom www.asbgala.sk. Hlasujúci vyberajú svojich favoritov v troch kategóriách – ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva, ASB Stavebná firma roka a ASB Developer roka a k môžu tomu vyhrať ročné predplatného jedného zo zaujímavých časopisov ako je ASB, Môj dom, Pekné bývanie či Urob si sám. Slávnostné vyhlásenie výsledkov ASB GALA 2026 sa uskutoční 24. septembra 2026 v Bratislave.
V predchádzajúcom 19. ročníku ASB GALA si ocenenie ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva 2025 odniesla dvojica Matej Grébert a Juraj Benetin, zakladatelia ateliéru Compass Architekti. Rozhodnutie odbornej poroty bolo v súlade s tým, ako hlasovali čitatelia na webe www.asb.sk.
Na prvej priečke v kategórii rezidenčného bývania sa podľa hlasovania poroty ocitla spoločnosť YIT Slovakia a developerom roka sa v hlasovaní verejnosti stala spoločnosť JTRE. Spomedzi veľkých stavebných spoločností získala odborné ocenenie SYTIQ, ktorá realizuje výstavbu pozemných aj technologických stavieb a zároveň získala aj cenu podľa hlasovania verejnosti.
Hlasovanie: www.asbgala.sk
O ocenení ASB GALA rozhoduje odborná porota, ktorá sa skladá z renomovaných odborníkov a profesionálov z oblasti stavebníctva, architektúry, urbanizmu a z ďalších súvisiacich odvetví. Tí hodnotia nominovaných na základe kritérií ako inovácia, kvalita realizácie, prínos pre rozvoj a vplyv na mestské prostredie.
Ocenenia sa udeľujú v rôznych kategóriách vrátane developerov, stavebných firiem, architektov a jednotlivcov, ktorí svojou prácou pozitívne ovplyvnili slovenskú architektúru a mestské prostredie, pričom sa kladie dôraz na výnimočný prínos v rôznych oblastiach stavebného biznisu.
Hlasovať však môže aj široká verejnosť, a to do piatka do 11. septembra prostredníctvom www.asbgala.sk. Hlasujúci vyberajú svojich favoritov v troch kategóriách – ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva, ASB Stavebná firma roka a ASB Developer roka a k môžu tomu vyhrať ročné predplatného jedného zo zaujímavých časopisov ako je ASB, Môj dom, Pekné bývanie či Urob si sám. Slávnostné vyhlásenie výsledkov ASB GALA 2026 sa uskutoční 24. septembra 2026 v Bratislave.
V predchádzajúcom 19. ročníku ASB GALA si ocenenie ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva 2025 odniesla dvojica Matej Grébert a Juraj Benetin, zakladatelia ateliéru Compass Architekti. Rozhodnutie odbornej poroty bolo v súlade s tým, ako hlasovali čitatelia na webe www.asb.sk.
Na prvej priečke v kategórii rezidenčného bývania sa podľa hlasovania poroty ocitla spoločnosť YIT Slovakia a developerom roka sa v hlasovaní verejnosti stala spoločnosť JTRE. Spomedzi veľkých stavebných spoločností získala odborné ocenenie SYTIQ, ktorá realizuje výstavbu pozemných aj technologických stavieb a zároveň získala aj cenu podľa hlasovania verejnosti.
Hlasovanie: www.asbgala.sk