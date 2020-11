Presunom Superbu získa Škoda auto výrobné kapacity pre rastový plán

Bratislava 13. novembra (TASR) - Presunom výroby budúcej generácie modelového radu Superb zo závodu v Kvasinách na Slovensko do Bratislavy v roku 2023 uvoľní Škoda auto v Českej republike kapacity potrebné pre rastový plán spoločnosti. Uviedla to v reakcii na piatkové rozhodnutie dozornej rady koncernu Volkswagen PR manažérka Škoda auto Slovensko Lenka Kalafut Lendacká. V Kvasinách sa budú naďalej vyrábať SUV vozidlá Kodiaq a Karoq, a tiež ďalší model značky Škoda.



"Škoda auto navyše okrem vývoja ďalšej generácie modelu Superb prevzala nad rámec značky aj vývoj novej generácie vozidiel strednej triedy patriacich do skupiny objemových značiek koncernu Volkswagen," uviedla Kalafut Lendacká. Koncern podľa nej navyše poveril českú automobilku riadením aktivít koncernu na dôležitých rastových trhoch. Po Indii prevezme Škoda auto zodpovednosť aj za Rusko a región severnej Afriky.



Predseda predstavenstva Škoda auto Thomas Schäfer rozhodnutie týkajúce sa plánovania vyťaženosti koncernových závodov uvítal. Uvoľnením kapacít podľa neho firma vytvorí podmienky pre ďalšiu expanziu pri súčasnom zachovaní vysokej ziskovosti. To, že koncern poveril spoločnosť Škoda auto riadením aktivít v Rusku a severnej Afrike, považuje za dôležitý signál. "Skutočnosť, že vedenie koncernu nám zverilo tieto úlohy, zdôrazňuje veľkú dôveru v schopnosti zamestnancov spoločnosti Škoda auto," uviedol Schäfer.



Škoda podľa Kalafut Lendackej už dlhší čas hľadá dodatočné výrobné kapacity. "Je potrebné zdôrazniť, že zákazníci vďaka celkovo rozšíreným výrobným kapacitám získajú výhodu v podobe kratších dodacích lehôt," dodala.