Pretrvávajúce vysoké ceny ropy zasiahnu do rastu veľkých dovozcov

Washington 9. marca (TASR) - Pretrvávajúce vysoké ceny ropy, za ktorými je invázia Ruska na Ukrajinu, môžu z rastu rozvíjajúcich sa ekonomík, ktoré sú zároveň výraznými dovozcami ropy, škrtnúť celý percentuálny bod. Týka sa to najmä Číny, Južnej Afriky, Indonézie či Turecka. Uviedla to v najnovšom odhade Svetová banka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Niektoré krajiny na Blízkom východe, v strednej Ázii, Afrike, ale aj v Európe sú silne závislé pri výrobe potravín od Ruska a Ukrajiny, keďže tieto štáty sa na celosvetovom vývoze pšenice podieľajú viac než pätinou. Rast cien ropy, ktorý ešte zrýchlila vojna na Ukrajine, povedie k ďalšiemu zdražovaniu na rozvíjajúcich sa trhoch, z ktorých mnohé sa stále nedokázali výraznejšie zotaviť z pandémie nového koronavírusu.



"Ak bude tento stav (vysokých cien ropy) pretrvávať, mohlo by to z hospodárskeho rastu veľkých dovozcov ako Čína, Indonézia, Južná Afrika a Turecko skresať celý percentuálny bod," povedal viceprezident Svetovej banky Indermit Gill.



Pred inváziou Ruska na Ukrajinu sa v prípade Číny očakával v tomto a budúcom roku rast zhruba na úrovni 5 % a s rovnakým tempom rastu sa počítalo aj pri Indonézii. Ekonomika Južnej Afriky mala podľa pôvodných odhadov rásť zhruba o 2 % a ekonomika Turecka o 2 % až 3 %.