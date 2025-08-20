< sekcia Ekonomika
Prevádzka jadrových zariadení v SR bola bezpečná a spoľahlivá
Slovensko v súčasnosti prevádzkuje dva jadrové bloky v Jaslovských Bohuniciach a tri v Mochovciach.
Autor TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - V období rokov 2022 - 2024 bola prevádzka všetkých jadrových zariadení v SR bezpečná a spoľahlivá. Vyplýva to z Národnej správy SR spracovanej v zmysle Dohovoru o jadrovej bezpečnosti, ktorú v stredu schválila vláda. Počas tohto obdobia bol uvedený do prevádzky nový blok jadrovej elektrárne Mochovce a Slovensko hostilo štyri partnerské hodnotenia Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE).
Za splnenú je na základe aktuálneho stavu podľa schváleného materiálu možné považovať výzvu na vykonávanie efektívneho dohľadu Úradom pre jadrovú bezpečnosť (ÚJD) SR počas očakávaného procesu uvádzania a spúšťania 3. bloku a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce do prevádzky. „Prevádzkovateľ jadrových elektrární v SR má zavedený systém hlásenia, dokumentovania, analýzy a uplatňovania nápravných opatrení v súvislosti s prevádzkovými udalosťami,“ uviedol ÚJD v materiáli.
V oblasti strategického riadenia je v procese prípravy dokument „Politika, zásady a stratégia bezpečného využívania jadrovej energie a ionizujúceho žiarenia v SR“, ktorý reaguje na jedno zo zistení Misie IRRS (Služba integrovaného posúdenia dozornej činnosti) v roku 2022. Cieľom je dosiahnuť plný súlad so základnými princípmi bezpečnosti MAAE. Ten po jeho schválení nahradí dokument „Politika, zásady a stratégia ďalšieho rozvoja jadrovej bezpečnosti“ z roku 2014. Následnú misiu IRRS bude SR hosťovať v druhej polovici 2026. V záverečných štádiách prípravy je tiež aktualizácia dokumentu „Vnútroštátna politika a Vnútroštátny program nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnym odpadom v SR“.
Slovensko v súčasnosti prevádzkuje dva jadrové bloky v Jaslovských Bohuniciach a tri v Mochovciach. K sledovaným prevádzkam patria aj medzisklad vyhoretého paliva v Jaslovských Bohuniciach, finálne spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov Mochovce, technológie na spracovanie rádioaktívnych odpadov Jaslovské Bohunice, integrálny sklad rádioaktívnych odpadov Jaslovské Bohunice a republikové úložisko rádioaktívnych odpadov Mochovce.
Za splnenú je na základe aktuálneho stavu podľa schváleného materiálu možné považovať výzvu na vykonávanie efektívneho dohľadu Úradom pre jadrovú bezpečnosť (ÚJD) SR počas očakávaného procesu uvádzania a spúšťania 3. bloku a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce do prevádzky. „Prevádzkovateľ jadrových elektrární v SR má zavedený systém hlásenia, dokumentovania, analýzy a uplatňovania nápravných opatrení v súvislosti s prevádzkovými udalosťami,“ uviedol ÚJD v materiáli.
V oblasti strategického riadenia je v procese prípravy dokument „Politika, zásady a stratégia bezpečného využívania jadrovej energie a ionizujúceho žiarenia v SR“, ktorý reaguje na jedno zo zistení Misie IRRS (Služba integrovaného posúdenia dozornej činnosti) v roku 2022. Cieľom je dosiahnuť plný súlad so základnými princípmi bezpečnosti MAAE. Ten po jeho schválení nahradí dokument „Politika, zásady a stratégia ďalšieho rozvoja jadrovej bezpečnosti“ z roku 2014. Následnú misiu IRRS bude SR hosťovať v druhej polovici 2026. V záverečných štádiách prípravy je tiež aktualizácia dokumentu „Vnútroštátna politika a Vnútroštátny program nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnym odpadom v SR“.
Slovensko v súčasnosti prevádzkuje dva jadrové bloky v Jaslovských Bohuniciach a tri v Mochovciach. K sledovaným prevádzkam patria aj medzisklad vyhoretého paliva v Jaslovských Bohuniciach, finálne spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov Mochovce, technológie na spracovanie rádioaktívnych odpadov Jaslovské Bohunice, integrálny sklad rádioaktívnych odpadov Jaslovské Bohunice a republikové úložisko rádioaktívnych odpadov Mochovce.