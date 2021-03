Prevádzka mestskej hromadnej dopravy v Handlovej skončila so ziskom

Handlová 30. marca (TASR) - Prevádzka mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Handlovej skončila vlani v zisku. Mestu vznikol preplatok vo výške viac ako 4000 eur. Vyplýva to z vyúčtovania výkonov vo verejnom záujme za minulý rok. Samospráva v tejto súvislosti upozornila na potrebu vypracovania plánu dopravnej obslužnosti, ktorý by mal priniesť efektívnejšie vynakladanie prostriedkov na MHD.



"Za uplynulý rok nám vznikol preplatok z preddavkov, ktoré sme platili SAD Prievidza. Bolo to z toho dôvodu, že MHD v minulom roku fungovala v rôznych režimoch prevádzky, či už to bol víkendový alebo prázdninový režim," povedal vedúci ekonomického odboru handlovského mestského úradu Peter Mendel.



Samospráva sa tak podľa neho prispôsobovala pandemickej situácii v súvislosti s ochorením COVID-19. "Vznikol nám preplatok vo výške viac ako 4000 eur, ktorý sme zapracovali i do druhej zmeny rozpočtu na strane príjmov," doplnil.



Mesto za obdobie posledných rokov zaznamenalo trend poklesu tržieb. Kým za 2019 boli tržby vo výške 68.901,33 eura, vlani dosiahli výšku 49.536 eur. Podieľal sa na tom hlavne pokles počtu medziročne prepravených osôb, ktorý klesol z 305.229 na 213.663 z dôvodu šírenia pandémie nového koronavírusu. K naplneniu predpokladaného počtu celkovo najazdených 204.008 kilometrov za minulý rok nedošlo a vodiči MHD najazdili 188.143 kilometrov. Prevádzka MHD v Handlovej skončila vlani v zisku 15.729,78 eur.



Samospráva v tejto súvislosti poukázala na potrebu vypracovania plánu dopravnej obslužnosti mesta v zmysle platnej legislatívy. Ten by mal slúžiť k optimalizácii riešenia celkovej dopravnej situácie v meste s cieľom zníženia a efektívnejšieho vynakladania výdavkov na MHD s ohľadom na verejný záujem. V zmysle analýz a výstupov plánu následne mesto zváži nutnosť a potrebu vstupu do nového verejného obstarávania na zabezpečenie MHD v meste v súvislosti s ukončením zmluvy so SAD Prievidza v roku 2022.



Informatívnu správu o vyúčtovaní výkonov vo verejnom záujme vzali na vedomie handlovskí mestskí poslanci na svojom rokovaní koncom marca.