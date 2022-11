Prevádzka ropovodu Družba sa možno čoskoro obnoví, vyhlásil Szijjártó

Budapešť 16. novembra (TASR) - Ropovod Družba bude pravdepodobne možné reštartovať v krátkom čase, keďže samotné potrubie nebolo poškodené. Vyhlásil to v stredu maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó vo videu na svojej stránke na sociálnej sieti. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Szijjártó po rozhovore s poľským ministrom zahraničných vecí Zbigniewom Rauom uviedol tiež, že Maďarsko čaká na ďalšie informácie od Varšavy o výsledkoch vyšetrovania výbuchu, ku ktorému došlo v Poľsku pri ukrajinských hraniciach.



Dodávky ropy do častí východnej a strednej Európy cez úsek ropovodu Družba boli v utorok (15. 11.) podľa prevádzkovateľov ropovodov v Maďarsku a na Slovensku dočasne pozastavené.



Maďarský ropný a plynárenský koncern MOL na základe informácií od jeho ukrajinského partnera uviedol, že ruská raketa zasiahla elektráreň blízko bieloruských hraníc, ktorá dodáva elektrinu pre čerpaciu stanicu, a to viedlo k zastaveniu prevádzky ropovodu. Zastavenie potvrdil aj slovenský Transpetrol s odvolaním sa na "technické dôvody na ukrajinskej strane", ale nešpecifikoval, či išlo o zásah rakety.



"Trochu upokojujúcou správou je, že podľa aktuálnych informácií nedošlo k poškodeniu samotného ropovodu Družba, iba elektrárne, jedného prvku infraštruktúry, ktorá slúži na prevádzku ropovodu," povedal Szijjárto.



"Oprava je, samozrejme, jednoduchšia, ako keby bolo zasiahnuté samotné potrubie, takže sa to dá pravdepodobne urobiť v krátkom čase v závislosti od porúch odhalených počas technických prác," dodal.



Szijjártó zopakoval, že Maďarsko má niekoľkomesačné zásoby ropy a zásobovanie krajiny nie je ohrozené.