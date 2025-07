Prevádzka v Šuranoch sa bude posudzovať v rámci riadneho procesu

Šurany 31. júla (TASR) - Zámer spoločnosti ShredCo postaviť závod na spracovanie batérií Li-ion v Šuranoch v okrese Nové Zámky sa bude posudzovať v rámci riadneho procesu podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Rozhodol o tom Okresný úrad (OÚ) Nitra, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie.



Úrad zamietol odvolanie navrhovateľa proti rozhodnutiu OÚ Nové Zámky, odboru starostlivosti o životné prostredie. Rozhodnutie OÚ Nitra, odboru opravných prostriedkov je konečné a nemožno sa proti nemu podľa zákona o správnom konaní odvolať, uvádza sa v rozhodnutí.



OÚ Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie ako prvostupňový správny orgán po vykonaní zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť prevádzka na spracovanie batérií Li-ion v priemyselnom areáli mesta Šurany rozhodol, že navrhovaná činnosť sa bude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.



Prvostupňový správny orgán po zvážení rozsahu navrhovanej činnosti, množstva doručených pripomienok, vážnosti vznesených námietok a potreby doplnenia viacerých údajov rozhodol, že zisťovacie konanie je nedostatočné, odôvodnil úrad svoje rozhodnutie. Proti nemu sa v stanovenej lehote odvolal účastník konania spoločnosť INECO, ktorá zastupuje spoločnosť ShredCo.



OÚ Nitra, odbor opravných prostriedkov ako odvolací orgán preskúmal napadnuté rozhodnutie OÚ Nové Zámky. „Odvolací orgán má za to, že rozhodnutie OÚ Nové Zámky spĺňa všetky zákonné náležitosti aj v zmysle zákona o posudzovaní. Odvolací orgán sa stotožnil s postupom prvostupňového správneho orgánu pri vykonaní zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti,“ uvádza sa v rozhodnutí odvolacieho orgánu. Ten dospel k záveru, že rozhodnutie bolo vydané v súlade so zákonom o posudzovaní a bolo vecne aj právne dôvodné.



Zámer navrhovateľa spočíva v zriadení prevádzky na spracovanie lítium-iónových batérií, čo zahŕňa nakladanie s veľkým množstvom nebezpečných odpadov predstavujúcich závažné environmentálne a technologické riziká. Ročný objem spracovávaného odpadu deklarovaný v zámere prekračuje 1000 ton, čím sa prevádzka svojím rozsahom radí medzi významné priemyselné činnosti, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie.



Spracovanie batérií so sebou prináša riziká nakladania s chemicky nestabilnými a toxickými látkami. Tieto materiály predstavujú nielen bežnú environmentálnu záťaž, ale aj riziko mimoriadnych udalostí, ako sú požiare, úniky látok alebo výbuchy.



Aj napriek tomu, že navrhovateľ predložil viacero odborných podkladov vrátane akustickej štúdie, rozptylovej analýzy, výpočtov emisií, návrhu dopravného riešenia prostredníctvom železničnej vlečky či analýzy BAT, tieto dokumenty nepostačujú na plnohodnotné a komplexné vyhodnotenie potenciálnych environmentálnych vplyvov vo všetkých dotknutých zložkách životného prostredia.



Podklady sa prevažne sústreďujú na vybrané čiastkové vplyvy, no absentuje ich vzájomná syntéza, ako aj zohľadnenie havarijných scenárov a kumulatívnych účinkov, ktoré sú kľúčovým predmetom hodnotenia v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie.



Spoločnosť ShredCo plánuje v priemyselnom areáli v Šuranoch vybudovať prevádzku na spracovanie lítiovo-iónových batérií. Zameraná bude na drvenie vybitých batérií z elektromobilov, notebookov a mobilných telefónov. Odhadované náklady na výstavbu predstavujú 30 miliónov eur. V novej prevádzke by malo vzniknúť 90 pracovných miest. Navrhovaná ročná kapacita prevádzky je 20.000 ton zhodnocovaných batérií.