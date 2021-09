Zariadenia JAVYS sa v prvom polroku zaobišli bez radiačných udalostí

Bratislava 27. septembra (TASR) - Prevádzka jadrových zariadení spoločnosti JAVYS bola v prvom polroku tohto roka stabilná s mimoriadne nízkymi výpusťami do atmosféry a hydrosféry. Nevyskytla sa žiadna radiačná nehoda ani radiačná havária. V pondelok o tom informovala hovorkyňa spoločnosti Miriam Žiaková.



„Spoločnosť JAVYS, a. s., celoročne monitoruje vplyv jadrových zariadení, ktoré prevádzkuje v lokalitách Jaslovské Bohunice a Mochovce na pracovné a životné prostredie. V prvom polroku 2021 sa v spoločnosti JAVYS nevyskytla žiadna radiačná nehoda ani radiačná havária a nebol zaznamenaný ani jeden prípad mimoriadnej expozície,“ uviedla Žiaková.



Ročný plán kolektívnej ekvivalentnej dávky radiácie bol na základe optimalizácie prác z pohľadu radiačnej ochrany vyčerpaný v prvom polroku 2021 na úrovni 27,3 %. Udržiavanie takejto nízkej úrovne je podľa Žiakovej náročné najmä preto, že v rámci vyraďovania jadrovej elektrárne V1 a vyraďovania elektrárne A1 sú vykonávané práce a činnosti priamo v priestoroch kontrolovaného pásma oboch jadrových zariadení.



„Mimoriadne nízke boli v prvom polroku 2021 aj výpuste do atmosféry a hydrosféry, a to na úrovni stotín až desatín percent zo smerných čísel určených štátnym a dozorným orgánom, Úradom verejného zdravotníctva SR,“ dodala hovorkyňa.