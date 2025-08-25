Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 25. august 2025Meniny má Ľudovít
Prevádzkovanie lotérií na Veľký piatok či na Vianoce možno povolia

Ilustračná snímka. Foto: TASR Michal Svítok

Návrh má taktiež umožniť hráčom na samoobslužných stávkových termináloch hrať okrem kurzových stávok aj číselné lotérie.

Autor TASR
Bratislava 25. augusta (TASR) - Zákaz prevádzkovania číselných a okamžitých lotérií na Veľký piatok, 24. a 25. decembra, v čase trvania štátneho smútku a mimo prevádzkového času kasína, herne a prevádzky by mohol byť zrušený. Vyplýva to z návrhu novely zákona o hazardných hrách, ktorý na rokovanie Národnej rady (NR) SR predložili Pavel Ľupták, Ivan Ševčík, Miroslav Radačovský a Roman Malatinec (všetci nezaradení).

Návrh má taktiež umožniť hráčom na samoobslužných stávkových termináloch hrať okrem kurzových stávok aj číselné lotérie. Zároveň novela skracuje čas na znehodnotenie nepredaných žrebov po odovzdaní vyúčtovania lotériovej hry. Poslanci ďalej navrhujú umožniť prevádzkovateľovi stávkovej hry, ktorým je národná lotériová spoločnosť, prijímať stávky na výsledky číselných lotérií.

Novela ustanovuje aj výnimku pre národnú lotériovú spoločnosť z povinnosti priložiť k žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne aj vyjadrenie obce k umiestneniu kasína na jej území. Poslanci navrhli aj zriadenie komory, ktorej predsedom by bola národná lotériová spoločnosť.

„Komora je oprávnená predovšetkým predkladať návrhy na novelizáciu zákona, ako aj vyjadrovať sa k návrhom na novelizáciu zákona. Jej činnosť ďalej spočíva v zabezpečovaní prevádzky informačného systému na blokovanie nelegálnych internetových hier,“ priblížili poslanci v predloženom materiáli.
