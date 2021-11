Prevádzkovateľ frankfurtského letiska sa v 3. štvrťroku vrátil k zisku

Frankfurt nad Mohanom 9. novembra (TASR) - Nemecký prevádzkovateľ letísk Fraport oznámil za 3. kvartál návrat k zisku, k čomu prispel rast tržieb takmer o 80 %. Výsledky podporili omnoho voľnejšie podmienky v porovnaní s minuloročnými obmedzeniami po nástupe pandémie nového koronavírusu a rýchle zotavovanie leteckej dopravy.



Prevádzkovateľ viacerých letísk, do ktorého portfólia patrí aj jedno z najväčších európskych letísk vo Frankfurte nad Mohanom, zaznamenal v 3. štvrťroku čistý zisk 102,6 milióna eur. V rovnakom období minulého roka vykázal stratu 305,8 milióna eur.



Zisk pred úrokmi, daňami a odpismi (EBITDA) predstavoval 288,6 milióna eur. Pred rokom zaznamenal tento ukazovateľ negatívny výsledok, a to na úrovni 250,3 milióna eur.



Tržby sa medziročne zvýšili o 79,5 % na 633,8 milióna eur. Prispelo k tomu výrazné zotavenie leteckej dopravy počas letnej sezóny.



Čo sa týka samotného frankfurtského letiska, ktoré je pre výsledky Fraportu kľúčové, letisko za deväť mesiacov tohto roka vybavilo približne 15,8 milióna cestujúcich. Za rovnaké obdobie minulého roka to znamená pokles o 2,2 %, v porovnaní s predpandemickým rokom 2019 však pokles dosiahol až 70,8 %.



Fraport zároveň revidoval prognózu v oblasti tržieb a zisku za celý rok 2021 smerom nahor. K úprave prognózy pristúpil po priaznivých výsledkoch za 3. kvartál, ako aj vďaka očakávaniu dobrých výsledkov za posledný štvrťrok tohto roka.



Celoročné tržby Fraportu by mali podľa najnovších odhadov dosiahnuť viac než 2 miliardy eur, zatiaľ čo pôvodne Fraport očakával tržby "okolo 2 miliárd eur". Čo sa týka EBITDA, spoločnosť odhaduje, že sa bude pohybovať v rozmedzí 650 miliónov až tesne nad 700 miliónov eur, pričom pôvodne to malo byť v rozmedzí od 460 miliónov do 610 miliónov eur.



Čistý zisk očakáva Fraport po úprave prognózy v pozitívnom teritóriu. V predchádzajúcom odhade uvádzal miernu stratu až mierny zisk.