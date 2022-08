Prevádzkovateľ frankfurtského letiska Fraport sa prepadol do straty

Frankfurt nad Mohanom 9. augusta (TASR) - Nemecká spoločnosť Fraport, prevádzkovateľ najväčšieho nemeckého letiska vo Frankfurte nad Mohanom, zaznamenala za 1. polrok výrazné zotavenie osobnej prepravy, čo sa odrazilo na prudkom raste tržieb. Napriek tomu sa prepadla do straty, pod čo sa podpísali mimoriadne položky súvisiace so sankciami proti Rusku. TASR o tom informuje na základe správy serveru RTTNews.



Fraport v utorok oznámil, že za 1. polrok tohto roka dosiahol tržby na úrovni takmer 1,35 miliardy eur. V porovnaní s prvými šiestimi mesiacmi minulého roka to znamená rast o 66,3 %. Výsledky spoločnosti podporilo zotavenie leteckej dopravy po uvoľnení protipandemických opatrení a výraznom zvýšení dopytu v cestovnom ruchu. Fraport kontroluje aj niektoré letiská v Grécku a časť z nich vykázala lepšie výsledky v oblasti počtu cestujúcich než v roku 2019, poslednom roku pred nástupom pandémie nového koronavírusu.



Aj kľúčové letisko vo Frankfurte nad Mohanom zaznamenalo za šesť mesiacov tohto roka výrazné zvýšenie počtu cestujúcich. Od januára do júna vybavilo letisko približne 21 miliónov pasažierov, čo v medziročnom porovnaní predstavuje rast o 220 %. V samotnom júni prešlo cez letisko vo Frankfurte takmer 5 miliónov cestujúcich. To je vyše 75 % z počtu pasažierov, ktorých vybavilo letisko v predpandemickom júni 2019.



Napriek tomu spoločnosť Fraport vykázala za 1. polrok tohto roka čistú stratu 53,1 milióna eur, zatiaľ čo za prvých šesť mesiacov minulého roka dosiahla čistý zisk 15,4 milióna eur. Výsledky ovplyvnili odpisy za viac než 163 miliónov eur súvisiace so sankciami proti Rusku, ktoré zasiahli aj sektor leteckej dopravy.