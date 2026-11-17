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Prevádzkovateľ Ikea zvýšil vo finančnom roku 2026 čistý zisk
Počas finančného roka 2026 skupina otvorila 28 menších predajní, 64 plánovacích štúdií a prvý obchodný dom Ikea na Novom Zélande.
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Skupina Ingka Group, ktorá prevádzkuje väčšinu obchodných domov Ikea vo svete, zvýšila vo finančnom roku 2026 svoj čistý zisk na 1,9 miliardy eur. V porovnaní s rokom 2025, keď dosiahol 1,4 miliardy eur, je to nárast o 500 miliónov eur. Prevádzkový zisk vzrástol z 1,4 miliardy na 2,2 miliardy eur. Skupina o tom informovala v utorok s tým, že jej finančný rok trvá od 1. septembra do 31. augusta.
Celkové tržby skupiny Ingka Group zo všetkých troch oblastí podnikania - Ikea Retail, Ingka Investments a Ingka Centres - dosiahli vo finančnom roku 2026 úroveň 41,4 miliardy eur. Oproti predchádzajúcemu roku, keď predstavovali 41,5 miliardy eur, tak mierne klesli.
Divízia Ikea Retail vykázala vo finančnom roku 2026 tržby vo výške 38,8 miliardy eur, čo je o 200 miliónov eur menej ako v predchádzajúcom roku (39 miliárd eur), objemy predaja však zostali stabilné. Zatiaľ čo návštevnosť kamenných obchodných domov sa znížila zo 739 miliónov na 729 miliónov, počet online návštev stúpol zo štyroch miliárd na 4,2 miliardy.
Počas finančného roka 2026 skupina otvorila 28 menších predajní, 64 plánovacích štúdií a prvý obchodný dom Ikea na Novom Zélande. Zároveň odkúpila technologickú spoločnosť Locus, ktorá vyvíja logistické technológie, využívajúce umelú inteligenciu, s cieľom zjednodušiť zákazníkom nákupy a dopravu výrobkov domov. Online bazár Ikea, vďaka ktorému si môžu ľudia medzi sebou predávať použitý nábytok, sa rozšíril do Švédska, Poľska a Belgicka. Celkovo tak funguje v šiestich krajinách.
U slovenských zákazníkov spoločnosť eviduje zvýšený záujem o kuchynský sortiment a vybavenie, ktorých predaj medziročne vzrástol o 11 %. „Zaznamenávame tiež rastúci záujem o službu Druhý život nábytku, ktorej predaj sa medziročne zvýšil o 18 %,“ priblížila Eva Malá Beluská, riaditeľka maloobchodu a zároveň šéfka pre udržateľnosť (CSO) spoločnosti Ikea pre Česko, Maďarsko a Slovensko.
Celkové tržby skupiny Ingka Group zo všetkých troch oblastí podnikania - Ikea Retail, Ingka Investments a Ingka Centres - dosiahli vo finančnom roku 2026 úroveň 41,4 miliardy eur. Oproti predchádzajúcemu roku, keď predstavovali 41,5 miliardy eur, tak mierne klesli.
Divízia Ikea Retail vykázala vo finančnom roku 2026 tržby vo výške 38,8 miliardy eur, čo je o 200 miliónov eur menej ako v predchádzajúcom roku (39 miliárd eur), objemy predaja však zostali stabilné. Zatiaľ čo návštevnosť kamenných obchodných domov sa znížila zo 739 miliónov na 729 miliónov, počet online návštev stúpol zo štyroch miliárd na 4,2 miliardy.
Počas finančného roka 2026 skupina otvorila 28 menších predajní, 64 plánovacích štúdií a prvý obchodný dom Ikea na Novom Zélande. Zároveň odkúpila technologickú spoločnosť Locus, ktorá vyvíja logistické technológie, využívajúce umelú inteligenciu, s cieľom zjednodušiť zákazníkom nákupy a dopravu výrobkov domov. Online bazár Ikea, vďaka ktorému si môžu ľudia medzi sebou predávať použitý nábytok, sa rozšíril do Švédska, Poľska a Belgicka. Celkovo tak funguje v šiestich krajinách.
U slovenských zákazníkov spoločnosť eviduje zvýšený záujem o kuchynský sortiment a vybavenie, ktorých predaj medziročne vzrástol o 11 %. „Zaznamenávame tiež rastúci záujem o službu Druhý život nábytku, ktorej predaj sa medziročne zvýšil o 18 %,“ priblížila Eva Malá Beluská, riaditeľka maloobchodu a zároveň šéfka pre udržateľnosť (CSO) spoločnosti Ikea pre Česko, Maďarsko a Slovensko.