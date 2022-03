Prevádzkovateľ kín Cineworld zaznamenal vlani výrazný pokles straty

Londýn 17. marca (TASR) - Britská spoločnosť Cineworld vykázala stratu aj za rok 2021, rozsah straty sa však v porovnaní s predchádzajúcim rokom výrazne znížil. Situáciu v roku 2020 ovplyvnil nástup pandémie nového koronavírusu, ktorý obmedzil ekonomické aj kultúrne aktivity vrátane činnosti kín a divadiel. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a serveru RTTNews.



Cineworld, druhý najväčší prevádzkovateľ kín na svete, informoval, že za rok 2021 zaznamenal stratu pred zdanením 708,3 milióna USD (644,26 milióna eur). Na porovnanie, v roku 2020 dosiahla strata viac než 3 miliardy USD.



Upravený zisk pred úrokmi, daňami a odpismi (EBITDA) dosiahol 454,9 milióna USD. V porovnaní s pandemickým rokom 2020 to znamená rast o 495,2 %.



Vysoký rast zaznamenali aj tržby. Podobne ako pri upravenom EBITDA, aj v tomto prípade ich výsledky ovplyvnila dlhšia prevádzka kín v porovnaní s rokom 2020. Ako spoločnosť uviedla, tržby sa vlani zvýšili o 111,8 % na 1,8 miliardy USD.



Spoločnosť Cineworld pôsobí v 10 krajinách vrátane USA. Počet návštevníkov jej kín dosiahol vlani 95,3 milióna. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to znamená rast o 75 %. Napriek rastu je to však stále hlboko pod úrovňou návštevnosti spred pandémie, keď kiná Cineworld navštívilo približne 275 miliónov ľudí.



(1 EUR = 1,0994 USD)