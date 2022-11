Prevádzkovateľ letísk Fraport zvýšil zisk v 3. kvartáli takmer o 50 %

Frankfurt nad Mohanom 8. novembra (TASR) - Nemecký prevádzkovateľ letísk Fraport oznámil za 3. štvrťrok rast zisku takmer o polovicu, k čomu prispelo zvýšenie tržieb zhruba v rovnakej miere. Tie nahor potiahol najmä vysoký dopyt zo strany rekreačných cestujúcich. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Fraport, do ktorého portfólia patrí viacero veľkých letísk, vrátane kľúčového letiska vo Frankfurte nad Mohanom, zaznamenal v 3. štvrťroku zisk 151,2 milióna eur. V medziročnom porovnaní to znamená rast o 47,4 %. Výrazný rast zaznamenal aj zisk pred úrokmi, daňami, odpismi a amortizáciou (EBITDA), ktorý sa zvýšil z 288,6 milióna eur pred rokom na 420,3 milióna eur.



Tržby Fraportu dosiahli 925,6 milióna eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená rast o 46 %.



Fraport zároveň dodal, že od začiatku roka do konca septembra vybavilo kľúčové letisko vo Frankfurte nad Mohanom 35,9 milióna cestujúcich. Na začiatku roka bol dopyt po leteckej doprave v dôsledku variantu Omikron slabý, neskôr sa však dopyt prudko zvýšil, najmä zo strany dovolenkárov. Za celý rok Fraport očakáva, že počet prepravených cestujúcich vo Frankfurte dosiahne 45 až 50 miliónov.



Práve osobná preprava pomohla vykompenzovať pokles objemu nákladnej dopravy na letiskách Fraportu. Ten sa za deväť mesiacov roka znížil medziročne o 12,9 %. Výsledky v tomto sektore ovplyvnila celková situácia v ekonomike, ako aj obmedzenia v dôsledku vojny na Ukrajine a protipandemické opatrenia v Číne.