Prevádzkovateľ Nord Stream 1 tvrdí, že našiel krátery na potrubí

Zürich/Moskva 2. novembra (TASR) - Nord Stream AG, prevádzkovateľ ruského plynovodu Nord Stream 1 so sídlom vo Švajčiarsku v stredu oznámil, že dokončil prvé zhromažďovanie údajov v mieste poškodenia potrubia na linke 1 vo švédskej výhradnej ekonomickej zóne. Odhalil pritom "technogénne krátery". TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Podľa predbežných výsledkov obhliadky miesta poškodenia boli na morskom dne vo vzdialenosti asi 248 metrov od seba nájdené technogénne krátery s hĺbkou 3 až 5 metrov," uvádza sa v správe.



Paralelné plynovody Nord Stream 1 a Nord Stream 2, ktoré vedú po dne Baltského mora z Ruska do Nemecka, boli poškodené v septembri. Tieto potrubia sa stali ústredným bodom v širšom spore medzi Západom a Moskvou po jej invázii na Ukrajinu.



Ruské ministerstvo obrany v sobotu (29. 10.) uviedlo, že personál britského námorníctva vyhodil do vzduchu plynovody Nord Stream, čo je podľa Londýna nepravdivé tvrdenie.



Švédsko a Dánsko dospeli k záveru, že štyri úniky plynu na potrubiach Nord Stream 1 a 2 boli spôsobené výbuchmi, ale neuviedli, kto môže byť za to zodpovedný. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg označil poškodenie potrubí za sabotáž.



"Úsek potrubia medzi krátermi je zničený, polomer rozptylu úlomkov potrubia je najmenej 250 metrov. Odborníci pokračujú v analýze údajov z prieskumu," dodal Nord Stream AG.