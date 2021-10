Prevádzkovateľ Nord Stream 2 naplnil prvú linku technickým plynom

Moskva 18. októbra (TASR) - Prevádzkovateľ ruského plynovodu Nord Stream 2 po dne Baltického mora uviedol, že prvá z dvoch liniek projektu bola naplnená tzv. technickým plynom, pričom stále čaká na schválenie začiatku transportu do Európy.



Očakáva sa, že plynovod financovaný ruským energetickým gigantom Gazprom a jeho európskymi partnermi získa osvedčenie od nemeckého regulátora na začatie komerčného predaja zemného plynu, hoci schvaľovací proces môže trvať niekoľko mesiacov.



Do potrubia bolo napumpovaných zhruba 177 miliónov kubických metrov (m3) technického plynu potrebného na udržanie tlaku pre budúci transport a predaj plynu, pričom sa dosiahol tlak 103 barov.



„Tento tlak je dostatočný na spustenie prepravy plynu v budúcnosti,“ uvádza sa vo vyhlásení švajčiarskeho prevádzkovateľa plynovodu. Dodal, že kroky na začatie prevádzky Nord Stream 2 prebiehajú.



Druhá vetva plynovodu, ktorý vedie po dne Baltického mora z Ruska do Nemecka, čelí odporu USA. Washington upozorňuje, že zvýši závislosť Európy od dodávok energií z Ruska.



Rusko argumentuje, že Nord Stream 2 zdvojnásobí ročnú kapacitu exportu plynu cez Baltické more na 110 miliárd m3, čo by mohlo priniesť úľavu európskemu trhu s plynom, ktorý zápasí s obmedzenými dodávkami a prudkým rastom cien.



Moskva tvrdí, že nezohrala žiadnu úlohu pri strmom náraste cien plynu v Európe. Reagovala tak na obvinenia Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) a niektorých poslancov Európskeho parlamentu, že Rusko neurobilo dosť na zvýšenie dodávok do Európy už existujúcimi potrubiami.