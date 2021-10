Prevádzkovateľ Nord Stream 2 začal plniť potrubie plynom

Moskva 4. októbra (TASR) - Prevádzkovateľ kontroverzného plynovodu Nord Stream 2 z Ruska po dne Baltického mora do Nemecka, ktorý niektoré západné krajiny kritizujú ako geopolitickú zbraň, v pondelok oznámil, že začal plniť potrubie plynom.



Najnovší krok smerom k spusteniu prevádzky plynovodu prichádza v čase, keď Európa čelí energetickej kríze, jej zásoby zemného plynu sú nízke a ceny energií prudko rastú.



„Procedúra privádzania plynu do prvého reťazca plynovodu Nord Stream 2 sa začala,“ uvádza sa vo vyhlásení spoločnosti Nord Stream 2 AG.



„Tento reťazec sa bude postupne napĺňať, aby sa vytvorila potrebná zásoba a tlak ako predpoklad neskorších technických skúšok,“ uviedla švajčiarska spoločnosť, ktorú vlastní dcéra ruského plynárenského gigantu Gazprom. Dodala, že informácie o „ďalších technických krokoch zverejní včas“.



Nord Stream 2 už roky rozdeľuje Európu a zvyšuje napätie medzi blokom a Washingtonom.



Plynovod odkláňa dodávky z existujúcej trasy cez Ukrajinu. Očakáva sa, že pripraví Kyjev, spojenca Európskej únie (EÚ), o poplatky za tranzit vo výške približne 1 miliardy eur ročne.



Vzhľadom na to, že ceny plynu v Európe rýchlo rastú, Medzinárodná agentúra pre energetiku vyzvala Rusko, aby viac „otvorilo kohútiky“.



Moskva v tejto súvislosti uviedla, že čaká na uvedenie plynovodu Nord Stream 2 do prevádzky, a dodala, že plynovod pomôže v boji proti rastúcim cenám plynu v Európe.