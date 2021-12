Prevádzkovateľ Nord Stream 2 začal plniť aj druhé vlákno plynovodu

Moskva 17. decembra (TASR) - Nord Stream 2 AG urýchľuje prípravy na spustenie svojho kontroverzného plynovodu, ktorý vyvolal geopolitické napätie a ktorý ešte musí získať povolenie na prevádzku v Nemecku.



Firma v piatok uviedla, že začala s splnením druhého potrubia Nord Stream 2 (Severný prúd 2) plynom. "Podobne ako prvé vlákno (potrubie), bude postupne naplnené plynom aj druhé vlákno, aby sa zabezpečili potrebné zásoby a tlak," uviedla spoločnosť so sídlom vo Švajčiarsku. Dodala, že sa úspešne dokončili aktivity potrebné pred spustením druhého vlákna. Prvé vlákno plynovodu bolo naplnené plynom v októbri.



Rusko dokončilo plynovod Nord Stream 2, ktorý má dve vlákna, v septembri. Ešte však musí získať povolenie regulačných úradov v Nemecku a Európskej únii (EÚ). Proces certifikácie ešte komplikuje nárast napätia medzi Ruskom a Ukrajinou. Moskva totiž hromadí vojenské jednotky na hraniciach s Ukrajinou.



Spolkový úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bundesnetzagentur (BNetzA) vo štvrtok (16. 12.) uviedol, že rozhodnutie o certifikácii plynovodu Nord Stream 2 nepadne skôr ako v 2. polroku budúceho roka. Rusko kritizovalo zdržanie ako politické. Podľa niektorých ruských predstaviteľov by cez Nord Stream 2 mohol začať prúdiť plyn do Nemecka už v januári.



Európski politici vyčítajú ruskému koncernu Gazprom, že nereaguje na zvýšený dopyt v Európe. Slabé dodávky a nízke zásoby patria medzi príčiny prudkého rastu cien plynu v Európe. Analytici tvrdia, že Rusko týmto spôsobom tlačí na Nemecko a Európsku úniu, aby schválili prevádzku plynovodu Nord Stream 2. Moskva tieto obvinenia odmieta a tvrdí, že EÚ po minuloročnej dlhej a chladnej zime nedokázala dostatočne včas naplniť svoje zásobníky.