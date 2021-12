Prevádzkovateľ výletných lodí Carnival vykázal v závere roka stratu

Miami 21. decembra (TASR) - Po vysokej strate pred rokom vykázal svetový prevádzkovateľ výletných lodí Carnival stratu aj za 4. kvartál práve skončeného obchodného roka 2020/2021, pričom v tejto oblasti zaostal za očakávaniami trhov. Slabšie než očakávané výsledky oznámila spoločnosť aj v oblasti tržieb.



Carnival uviedol, že vo 4. kvartáli 2020/2021, čo znamená obdobie od septembra do konca novembra, zaznamenal stratu 2,62 miliardy USD (2,32 miliardy eur), čo na akciu predstavuje 2,31 USD. Napriek miernemu medziročnému zníženiu straty na akciu (vo 4. kvartáli roka 2019/2020 dosiahla 2,41 USD) však firma nesplnila očakávania, keď analytici počítali so stratou na úrovni 1,28 USD/akcia.



Podobný vývoj zaznamenala spoločnosť aj v oblasti tržieb. Tie síce medziročne prudko vzrástli, opäť však zaostali za očakávaniami. Tržby dosiahli 1,29 miliardy USD, zatiaľ čo v rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka, keď výletné plavby zasiahli protipandemické reštrikcie, to bolo iba 30 miliónov USD. Analytici však očakávali, že tržby Carnivalu za posledný kvartál obchodného roka 2020/2021 vyskočia až na 1,34 miliardy USD.



(1 EUR = 1,1273 USD)