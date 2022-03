Prevádzkovateľ výletných lodí Carnival znížil stratu

Miami 22. marca (TASR) - Americký prevádzkovateľ výletných lodí Carnival vykázal v 1. kvartáli tohto obchodného roka stratu, podobne ako za 1. štvrťrok minulého roka, jej rozsah bol však o niečo nižší. Napriek tomu spoločnosť zaostala za očakávaniami trhov. Informoval o tom server RTTNews.



Carnival oznámil, že za 1. štvrťrok obchodného roka 2021/2022, čo predstavuje obdobie od decembra do konca februára, zaznamenal stratu 1,89 miliardy USD (1,71 miliardy eur). Oproti rovnakému obdobiu minulého obchodného roka mierne klesla, keďže za december 2020 až február 2021 vykázala firma stratu 1,97 miliardy USD.



Strata na jednu akciu predstavovala 1,66 USD, zatiaľ čo pred rokom dosiahla 1,80 USD/akcia. Spoločnosť tak zaostala za očakávaniami analytikov, ktorí počítali so znížením straty až na 1,23 USD na akciu.



Carnival zaostal za očakávaniami aj v oblasti tržieb, napriek tomu, že tie medziročne prudko vzrástli. Zatiaľ čo za 1. kvartál 2020/2021 utŕžila spoločnosť Carnival okolo 30 miliónov USD, za 1. štvrťrok tohto roka to bolo 1,62 miliardy USD. Aj tak boli tržby výrazne nižšie, než sa čakalo. Analytici očakávali, že vzrastú na 2,33 miliardy USD.



Navyše analytici predpokladajú, že situácia spoločnosti nebude lepšia ani v ďalších kvartáloch. Dôvodom je najmä vojna na Ukrajine, v dôsledku ktorej zaznamenali ceny ropy prudký rast. A Carnival patrí k spoločnostiam, ktoré potrebujú veľký objem pohonných látok.



(1 EUR = 1,1024 USD)