Prevádzkovateľ výletných lodí Carnival zaznamenal prudký rast zisku

Miami 25. júna (TASR) - Americký prevádzkovateľ výletných lodí Carnival oznámil za 2. štvrťrok súčasného obchodného roka výrazný rast tržieb a ešte výraznejší v prípade zisku. Prispel k tomu pokračujúci vysoký dopyt po okružných plavbách. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Dovolenka na mori je cenovo prijateľnejšia než dovolenky na súši, najmä pre zákazníkov s nižšími príjmami, uviedli predstavitelia spoločnosti. Záujem ľudí o last minute zájazdy sa zvýšil a umožnil firme vykázať „v období zvýšených otrasov na trhoch pozoruhodnú odolnosť,“ dodali.



Najväčší prevádzkovateľ výletných lodí na svete tento týždeň uviedol, že za 2. kvartál obchodného roka 2024/2025, čo predstavuje obdobie od marca do konca mája, zaznamenal tržby na úrovni 6,33 miliardy USD (5,46 miliardy eur). To znamená nový rekord. V rovnakom období minulého roka dosiahli 5,78 miliardy USD a analytici očakávali, že zaznamenajú 6,21 miliardy USD.



Čistý zisk dosiahol 565 miliónov USD, čo predstavuje prudký skok oproti 92 miliónom USD pred rokom. Zisk upravený o mimoriadne položky dosiahol za 2. kvartál 470 miliónov USD, čo na akciu predstavuje 0,35 USD. Spoločnosť tak prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s upraveným ziskom na úrovni 0,24 USD/akcia.



