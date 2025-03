Prevádzkovatelia hazardu na osobitnom odvode zaplatili 347 miliónov

Bratislava 13. marca (TASR) - Osobitný odvod z hazardných hier, ktorý platia prevádzkovatelia hazardu, predstavuje výrazný príjem do štátneho rozpočtu. Len vlani štát na ňom vybral od legálnych prevádzkovateľov hazardných hier 347 miliónov eur. Inštitút pre reguláciu hazardných hier (IPRHH) tak reagoval na vyjadrenie Konfederácie odborových zväzov, ktorá do konsolidácie verejných financií navrhla zavedenie dane z hazardu.



"V zmysle zákona o hazardných hrách podliehajú prevádzkovatelia hazardu špeciálnej platbe, ktorú zákon nazýva odvod z hazardných hier. Jej výška a spôsob výpočtu sa líšia v závislosti od druhu a formy hazardnej hry. Príjmy z týchto odvodov sú primárne určené na všeobecne prospešné účely, akými sú napríklad poskytovanie zdravotnej starostlivosti, sociálna pomoc, rozvoj kultúrnych hodnôt, podpora umeleckých a vzdelávacích aktivít či ochrana životného prostredia a zdravia obyvateľstva," vysvetlil IPRHH.



Inštitút priblížil, že prevádzkovatelia hazardu za stolové hry v kasíne odvádzajú do štátneho rozpočtu 27 % z hrubého zisku, ďalšie 3 % idú do rozpočtu obce. Z internetových kasín a internetových kurzových stávok ide štátu rovnako 27 % z hrubého zisku. Z výherných zariadení v herniach a kasínach putuje do štátneho rozpočtu 4700 eur ročne za každé zariadenie, ďalších minimálne 800 eur ročne za každé zariadenie ide obci. Odvody za výherné automaty musí prevádzkovateľ platiť bez ohľadu na to, či bolo zariadenie prevádzkované alebo nie.



Okrem toho prevádzkovatelia hazardu platia, podobne ako iné hospodárske subjekty, aj ďalšie dane, ako napríklad daň z príjmu právnických osôb, daň z pridanej hodnoty či dane z vyplatených dividend, prízvukoval IPRHH.



"Vďaka kombinácii týchto daňových a poplatkových povinností je príspevok prevádzkovateľov hazardu do verejných rozpočtov v konečnom dôsledku veľmi vysoký. Z vyzbieraných prostriedkov štát a samosprávy podporujú rozvoj verejných služieb, športu, kultúry či sociálnej a zdravotnej starostlivosti, z čoho profituje celá spoločnosť," uzavrel inštitút.