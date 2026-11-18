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Prevádzkovatelia plynovodov z V4 sa dohodli na prehĺbení spolupráce
Cieľom je zefektívnenie toku suroviny, lepšie využitie existujúcej infraštruktúry a posilnenie bezpečnosti dodávok v regióne.
Autor TASR
Varšava 18. novembra (TASR) - Prevádzkovatelia prepravných sietí zemného plynu z Poľska, Slovenska, Česka a Maďarska podpísali v stredu vo Varšave dohodu o prehĺbení regionálnej spolupráce. Cieľom je zefektívnenie toku suroviny, lepšie využitie existujúcej infraštruktúry a posilnenie bezpečnosti dodávok v regióne. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa oznámenia poľského prevádzkovateľa Gaz-System.
Dokument bol podpísaný počas 7. ministerského stretnutia Partnerstva pre transatlantickú energetickú spoluprácu (P-TEC) vo Varšave a stanovuje rámec spolupráce prevádzkovateľov z krajín V4 vrátane slovenskej spoločnosti Eustream.
Gaz-System v komunikáte zdôraznil rastúcu úlohu skvapalneného zemného plynu (LNG), ktorý Poľsko dováža po mori, pri zabezpečovaní flexibilných a spoľahlivých dodávok. Spolupráca má mať osobitný význam pre vnútrozemské krajiny, ktoré hľadajú prístup k diverzifikovaným zdrojom a alternatívnym prepravným koridorom.
Spoločnosť poukázala na to, že dohoda prichádza v období zmien v európskom plynárenskom sektore. Poľsko v poslednom desaťročí rozšírilo infraštruktúru investíciami do terminálov LNG či prepravnej siete.
Medzi Poľskom a SR bol v roku 2022 dokončený plynovod s kapacitou vyše 5 miliárd kubických metrov ročne, ktorý bol však využívaný len minimálne. Prepojenie je dlhé necelých 170 kilometrov, pričom asi 61 kilometrov vedie na poľskej a 106 kilometrov na slovenskej strane.
Počas stretnutia podpísali dohodu o začatí rokovaní o dodávkach plynu aj poľský Orlen a Slovenský plynárenský priemysel (SPP). Plyn dovážaný do Poľska vo forme LNG by sa po regazifikácii mohol dostávať na Slovensko.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Dokument bol podpísaný počas 7. ministerského stretnutia Partnerstva pre transatlantickú energetickú spoluprácu (P-TEC) vo Varšave a stanovuje rámec spolupráce prevádzkovateľov z krajín V4 vrátane slovenskej spoločnosti Eustream.
Gaz-System v komunikáte zdôraznil rastúcu úlohu skvapalneného zemného plynu (LNG), ktorý Poľsko dováža po mori, pri zabezpečovaní flexibilných a spoľahlivých dodávok. Spolupráca má mať osobitný význam pre vnútrozemské krajiny, ktoré hľadajú prístup k diverzifikovaným zdrojom a alternatívnym prepravným koridorom.
Spoločnosť poukázala na to, že dohoda prichádza v období zmien v európskom plynárenskom sektore. Poľsko v poslednom desaťročí rozšírilo infraštruktúru investíciami do terminálov LNG či prepravnej siete.
Medzi Poľskom a SR bol v roku 2022 dokončený plynovod s kapacitou vyše 5 miliárd kubických metrov ročne, ktorý bol však využívaný len minimálne. Prepojenie je dlhé necelých 170 kilometrov, pričom asi 61 kilometrov vedie na poľskej a 106 kilometrov na slovenskej strane.
Počas stretnutia podpísali dohodu o začatí rokovaní o dodávkach plynu aj poľský Orlen a Slovenský plynárenský priemysel (SPP). Plyn dovážaný do Poľska vo forme LNG by sa po regazifikácii mohol dostávať na Slovensko.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)