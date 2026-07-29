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Prevádzkový zisk automobilky Porsche v prvom polroku vzrástol
Generálny riaditeľ Porsche Michael Leiters uviedol, že spoločnosť intenzívne pracuje na stratégii od jeho nástupu do funkcie na začiatku roka, ale upozornil, že ju ešte veľa práce čaká.
Autor TASR
Berlín 29. júla (TASR) - Prevádzkový zisk nemeckého výrobcu luxusných automobilov Porsche v prvom polroku stúpol o 34 % na 1,35 miliardy eur, hoci tržby automobilky o 5 % klesli. Spoločnosť Porsche, ktorej väčšinovým vlastníkom je Volkswagen, zároveň v stredu uviedla, že reštrukturalizačné opatrenia jej umožnili potvrdiť výhľad na rok 2026 napriek viacerým výzvam. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Generálny riaditeľ Porsche Michael Leiters uviedol, že spoločnosť intenzívne pracuje na stratégii od jeho nástupu do funkcie na začiatku roka, ale upozornil, že ju ešte veľa práce čaká. Odhaduje sa, že nová redukcia počtu pracovníkov, ktorou sa celkový počet prepustených zamestnancov zvýši na približne 9000, čiže na 20 % pracovnej sily, uberie z výsledkov firmy za druhý polrok 300 až 400 miliónov eur. Podobný finančný vplyv bude mať zoštíhľovanie firmy aj v budúcom roku, uviedol finančný riaditeľ Jochen Breckner. „Sme však presvedčení, že tieto výdavky sa čoskoro vyplatia,“ dodal.
„Finančné údaje za prvú polovicu roka sú v súlade s našimi očakávaniami,“ poznamenal ďalej Breckner, pričom poukázal na prísnu kontrolu nákladov. Automobilka Porsche aj jej materská spoločnosť Volkswagen realizujú komplexnú reštrukturalizáciu, keďže ich zasiahli americké clá a slabý predaj v Číne.
Generálny riaditeľ Porsche Michael Leiters uviedol, že spoločnosť intenzívne pracuje na stratégii od jeho nástupu do funkcie na začiatku roka, ale upozornil, že ju ešte veľa práce čaká. Odhaduje sa, že nová redukcia počtu pracovníkov, ktorou sa celkový počet prepustených zamestnancov zvýši na približne 9000, čiže na 20 % pracovnej sily, uberie z výsledkov firmy za druhý polrok 300 až 400 miliónov eur. Podobný finančný vplyv bude mať zoštíhľovanie firmy aj v budúcom roku, uviedol finančný riaditeľ Jochen Breckner. „Sme však presvedčení, že tieto výdavky sa čoskoro vyplatia,“ dodal.
„Finančné údaje za prvú polovicu roka sú v súlade s našimi očakávaniami,“ poznamenal ďalej Breckner, pričom poukázal na prísnu kontrolu nákladov. Automobilka Porsche aj jej materská spoločnosť Volkswagen realizujú komplexnú reštrukturalizáciu, keďže ich zasiahli americké clá a slabý predaj v Číne.