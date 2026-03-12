Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
< sekcia Ekonomika

Prevádzkový zisk automobilky Škoda vlani stúpol o 8,6 %

Na snímke montáž a výroba nových modelov automobilov Škoda Superb, Škoda Superb Combi a Volkswagen Passat v bratislavskom závode Volkswagen (VW) Slovakia v piatok 1. decembra 2023 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Pôsobivé výsledky Škody prišli v čase, keď jej materská spoločnosť Volkswagen oznámila prepad zisku pre spomalenia predaja v Číne.

Autor TASR
Praha 12. marca (TASR) - Česká automobilka Škoda Auto vo štvrtok uviedla, že v minulom roku dosiahla najlepšie finančné výsledky vo svojej histórii. Prevádzkový zisk firmy v roku 2025 vzrástol o 8,6 % na 2,5 miliardy eur. Tržby výrobcu áut sa zvýšili o 8,3 % na rekordných 30,1 miliardy eur. Globálny odbyt značky prvýkrát za šesť rokov prekročil hranicu jedného milióna vozidiel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Podľa šéfa Škody Klausa Zellmera vlaňajšie výsledky ukázali, že spoločnosť dokáže „udržať ziskový rast založený na robustnom obchodnom modeli a jasnom zameraní na zákazníka“. Škoda sa do značnej miery vyhla vplyvu agresívnej colnej politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa, keďže značka nie je aktívna v Severnej Amerike. „Pre nás bude centrom rastu India,“ povedal Zellmer. Dodávky áut Škoda na indický trh sa v roku 2025 takmer zdvojnásobili.

Pôsobivé výsledky Škody prišli v čase, keď jej materská spoločnosť Volkswagen oznámila prepad zisku pre spomalenia predaja v Číne. Český výrobca áut pred tromi rokmi odštartoval program efektívnosti s cieľom znížiť do roku 2028 počet pracovných miest o 15 % v oblastiach, ktoré nie sú priamo zapojené do výroby.
