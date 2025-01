Prevádzkový zisk BASF za minulý rok zaostal za očakávaniami

Berlín 25. januára (TASR) - Nemecký chemický koncern BASF zaznamenal vlani na základe predbežných údajov prevádzkový zisk, ktorý zaostal za očakávaniami. Dôvodom sú odpisy v segmente povrchových technológií a náklady spojené s reštrukturalizáciou. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.



Zisk BASF pred úrokmi a zdanením (EBIT) klesol vlani na 2 miliardy eur. To je menej než za rok 2023 a zároveň hlboko pod odhadmi spoločnosti Vara Research, ktorá počítala s týmto ziskom na úrovni 3,2 miliardy eur.



Na druhej strane, bez započítania jednorazových položiek zaznamenal zisk hodnotu zhruba na úrovni pôvodnej prognózy z októbra, ktorú potom analytici zobrali pri svojich odhadoch do úvahy. BASF v tejto prognóze vychádzal z nepriaznivého výhľadu pre automobilový sektor a oblasť poľnohospodárstva, ktoré svojimi produktami zásobuje.



Zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) bez započítania mimoriadnych položiek dosiahol predbežne 7,9 miliardy eur. Aj v tomto prípade firma zaostala za očakávaniami, avšak iba minimálne. Pôvodná prognóza poukazovala na EBITDA na úrovni minimálne 8 miliárd eur.



"Hlavným dôvodom zaostania za odhadmi analytikov sú odpisy v segmente povrchových technológií súvisiace najmä s materiálmi pre batérie do elektromobilov," uviedla spoločnosť. Tento segment doplatil na problémy nemeckého automobilového sektora, ktorý v súčasnosti zápasí s poklesom dopytu po elektromobiloch a rastúcou konkurenciou z Číny. "Okrem toho výsledky negatívne ovplyvnili aj náklady na reštrukturalizáciu vo všetkých segmentoch," dodal BASF.



Tržby klesli o 5 % na 65,3 miliardy eur. Objem dodávok síce vzrástol, toto plus však vymazali klesajúce ceny. Predbežné výsledky chemickej spoločnosti nezahrnujú údaje o čistom zisku. Celkové výsledky by mal BASF zverejniť koncom februára.