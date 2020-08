Prevádzkový zisk Berkshire Hathaway v 2. kvartáli padol o 10 %

Omaha 9. augusta (TASR) - Konglomerát amerického miliardára Warrena Buffetta Berkshire Hathaway počas koronakrízy opäť výrazne zvýšil svoje hotovostné rezervy. Tie v 2. kvartáli vyskočili o 10 miliárd USD na 146,6 miliardy USD (124,06 miliardy eur), vyplýva zo správy o hospodárení zverejnenej v sobotu (8. 8.).



Čistý zisk konglomerátu stúpol o 87 %, keďže hodnota jeho investičného portfólia sa zvýšila spoločne s nárastom akciového trhu. Zaznamenal však odpisy vo výške takmer 10 miliárd USD spôsobené znížením hodnoty divízie leteckých súčiastok Precision Castparts pre pandémiu nového koronavírusu, a tak prevádzkový zisk klesol.



Buffett namiesto investícií obrovskej hotovosti do nákupov alebo zvyšovaní podielov vo firmách však v poslednom čase stavil na spätný nákup akcií konglomerátu. V 2. kvartáli na to minul rekordných 5,1 miliardy USD.



Prevádzkový zisk konglomerátu za tri mesiace od apríla do júna medziročne klesol o 10 % na 5,51 miliardy USD zo 6,14 miliardy USD. Čistý zisk naopak vyskočil zo 14,07 miliardy USD na 26,3 miliardy USD. Celkové tržby sa znížili o 10,6 % na 56,84 miliardy USD zo 63,60 miliardy USD.



(1 EUR = 1,1817 USD)