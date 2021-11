Prevádzkový zisk Berkshire Hathaway vzrástol takmer o pätinu

Omaha 7. novembra (TASR) - Americký konglomerát Berkshire Hathaway amerického miliardára Warrena Buffetta oznámil za 3. kvartál rast prevádzkového zisku takmer o pätinu, k čomu prispelo zotavenie viacerých firiem pod jeho kontrolou z pandémie nového koronavírusu. Čistý zisk síce výrazne klesol, tento ukazovateľ je však do veľkej miery nestabilný, keďže zahrnuje aj nerealizované zisky z akciových investícií.



Spoločnosť Berkshire cez víkend informovala, že prevádzkový zisk dosiahol v 3. kvartáli 6,47 miliardy USD (5,62 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená rast o 18 %.



Ako spoločnosť uviedla, prakticky každý segment profitoval z otvárania ekonomiky po najproblematickejšom období pandémie a rastu dopytu. Prevádzkový zisk sa zvýšil v železničnom biznise, v oblasti verejnoprospešných podnikov či v energetike. V rámci týchto aktív vzrástol spoločne medziročne o 11 % na 3,03 miliardy USD.



Naopak, čistý zisk klesol o 66 % na 10,3 miliardy USD, čo na akciu triedy A predstavuje 6882 USD. V 3. štvrťroku minulého roka vykázal viac než 30 miliárd USD.



Zároveň vzrástol objem hotovosti konglomerátu, a to na rekordných 149,2 miliardy USD. Oproti predchádzajúcemu kvartálu sa zvýšil o 5,1 miliardy USD. Dôvodom sú obmedzené akvizície Berkshire Hathaway v poslednom období, keď konkurencia v oblasti fúzií a akvizícií prudko vzrástla, a navyše hodnota firiem stúpla na rekordné úrovne, čo podľa Berkshire akvizície celých podnikov predražuje.



S cieľom znížiť dlhodobo vysoký objem hotovosti Berkshire Hathaway oznámil, že v 3. štvrťroku spätne odkúpil svoje akcie v hodnote 7,6 miliardy USD. Za deväť mesiacov tak firma už spätne odkúpila akcie v hodnote 20,2 miliardy USD. Na porovnanie, v minulom roku odkúpila spätne akcie za rekordných 24,7 miliardy USD.