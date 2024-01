Prevádzkový zisk firmy Samsung Electronics klesol o vyše 34 %

Soul 31. januára (TASR) - Juhokórejský koncern Samsung Electronics oznámil za 4. štvrťrok minulého roka pokles tržieb aj prevádzkového zisku, pričom v prípade zisku pokles dosiahol viac než 34 %. Spoločnosť tak do veľkej miery potvrdila svoj odhad vývoja tržieb a prevádzkového zisku zo začiatku januára. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Tržby spoločnosti dosiahli vo 4. štvrťroku minulého roka 67,78 bilióna wonov (KRW) (46,98 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 3,81 %. Začiatkom januára oznámila firma predbežný odhad tržieb na úrovni 67 biliónov KRW.



Prevádzkový zisk predstavoval 2,82 bilióna KRW a medziročne tak klesol o 34,4 %. Predbežné údaje zo začiatku mesiaca uvádzali prevádzkový zisk na úrovni 2,8 bilióna wonov.



Výsledky výrazne ovplyvnila divízia čipov, ktorá vykázala stratu 2,18 bilióna wonov. Prispela tak k celoročnej rekordnej strate v tomto segmente, ktorá predstavovala hodnotu 14,9 bilióna wonov. Na druhej strane, strata vo 4. kvartáli bola najnižšia zo všetkých kvartálnych strát počas roka 2023.



Výsledky v divízii čipov za 4. štvrťrok tak signalizujú postupné zlepšovanie situácie v tejto oblasti. Samsung Electronics dodal, že počíta so zotavovaním tohto biznisu počas celého roka 2024 napriek poklesu priemyselnej produkcie, výkyvom spôsobeným menovou politikou centrálnych bánk a iným faktorom.



(1 EUR = 1442,67 KRW)