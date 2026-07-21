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Prevádzkový zisk General Motors vzrástol o takmer tretinu
Čistý zisk GM však klesol o 31 % na 1,3 miliardy USD. Ako hlavný dôvod spoločnosť uviedla náklady na reštrukturalizáciu jej biznisu elektrických vozidiel.
Autor TASR
Detroit 21. júla (TASR) - Americká automobilka General Motors (GM) oznámila za 2. štvrťrok rast kľúčového prevádzkového zisku o takmer tretinu, v reakcii na čo zlepšila prognózu zisku za celý rok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Automobilka uviedla, že zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) dosiahol za tri mesiace do konca júna 3,9 miliardy USD (3,41 miliardy eur). V rovnakom období minulého roka vykázala firma EBIT na úrovni zhruba troch miliárd USD.
Zisk po úprave o mimoriadne položky dosiahol na akciu 3,57 USD. Spoločnosť GM tak prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s upraveným ziskom na úrovni 3,20 USD/akcia. K zisku prispel najmä zvýšený dopyt po SUV a pick-upoch, pričom firme sa darilo najmä na kľúčovom trhu Severnej Ameriky.
Dopyt po SUV a pick-upoch sa odrazil aj na vývoji tržieb. Dosiahli 48 miliárd USD, čo medziročne predstavuje rast o 2 %.
Čistý zisk GM však klesol o 31 % na 1,3 miliardy USD. Ako hlavný dôvod spoločnosť uviedla náklady na reštrukturalizáciu jej biznisu elektrických vozidiel.
V reakcii na vývoj prevádzkového zisku EBIT automobilka zlepšila odhad vývoja tohto ukazovateľa za celý rok 2026. V súčasnosti očakáva, že EBIT v tomto roku dosiahne od 14 miliárd do 16 miliárd USD, čo v porovnaní s pôvodným odhadom predstavuje zlepšenie o 500 miliónov USD.
(1 EUR = 1,1426 USD)
Automobilka uviedla, že zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) dosiahol za tri mesiace do konca júna 3,9 miliardy USD (3,41 miliardy eur). V rovnakom období minulého roka vykázala firma EBIT na úrovni zhruba troch miliárd USD.
Zisk po úprave o mimoriadne položky dosiahol na akciu 3,57 USD. Spoločnosť GM tak prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s upraveným ziskom na úrovni 3,20 USD/akcia. K zisku prispel najmä zvýšený dopyt po SUV a pick-upoch, pričom firme sa darilo najmä na kľúčovom trhu Severnej Ameriky.
Dopyt po SUV a pick-upoch sa odrazil aj na vývoji tržieb. Dosiahli 48 miliárd USD, čo medziročne predstavuje rast o 2 %.
Čistý zisk GM však klesol o 31 % na 1,3 miliardy USD. Ako hlavný dôvod spoločnosť uviedla náklady na reštrukturalizáciu jej biznisu elektrických vozidiel.
V reakcii na vývoj prevádzkového zisku EBIT automobilka zlepšila odhad vývoja tohto ukazovateľa za celý rok 2026. V súčasnosti očakáva, že EBIT v tomto roku dosiahne od 14 miliárd do 16 miliárd USD, čo v porovnaní s pôvodným odhadom predstavuje zlepšenie o 500 miliónov USD.
(1 EUR = 1,1426 USD)