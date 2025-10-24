< sekcia Ekonomika
Prevádzkový zisk Holcim Group v 3. kvartáli mierne vzrástol
Čisté tržby medziročne klesli o 2,5 % na 4,04 miliardy CHF zo 4,14 miliardy CHF. Organické čisté tržby vzrástli o 4,5 %.
Autor TASR
Ženeva 24. októbra (TASR) - Švajčiarsky výrobca stavebných materiálov Holcim Group v uplynulom kvartáli mierne zvýšil prevádzkový zisk. Skupine sa podarilo zlepšiť ziskovú maržu, pričom čisté tržby klesli. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Opakujúci sa zisk pred úrokmi a zdanením (recurring EBIT) v 3. kvartáli stúpol o 0,1 % na 836 miliónov CHF (903,9 milióna eur) z 835 miliónov CHF v rovnakom období pred rokom. Marža EBIT vzrástla o 60 bázických bodov na 20,7 % z 20,2 %.
Čisté tržby medziročne klesli o 2,5 % na 4,04 miliardy CHF zo 4,14 miliardy CHF. Organické čisté tržby vzrástli o 4,5 %. Čisté tržby v segmente stavebných materiálov sa znížili o 2,5 % na 2,95 miliardy CHF a čisté tržby divízie stavebných riešení o 2,4 % na 1,51 miliardy CHF.
V Európe tržby klesli o 2,5 % na 2,23 miliardy CHF a v Latinskej Amerike o 0,2 % na 769 miliónov CHF. Tržby v Ázii, na Blízkom východe a v Afrike padli o 8,8 % na 914 CHF.
Skupina v prebiehajúcom roku naďalej očakáva nárast opakujúcej sa EBIT o 6 % až 10 % a rast čistých tržieb o 3 % až 5 %.
(1 EUR = 0,9249 CHF)
