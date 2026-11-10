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Prevádzkový zisk Hondy v jej účtovnom druhom kvartáli klesol
Druhý najväčší japonský výrobca áut očakáva, že za celý účtovný rok dosiahne prevádzkový zisk v sume 780 miliárd JPY.
Autor TASR
Tokio 10. novembra (TASR) - Prevádzkový zisk japonskej automobilky Honda za júl až september, čiže za jej účtovný druhý štvrťrok, medziročne klesol o 39 % na 118 miliárd jenov (667 miliónov eur). Spoločnosť však zlepšila svoj celoročný výhľad prevádzkového zisku o 20 % vďaka silnému dopytu po hybridných autách v USA a slabému jenu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Druhý najväčší japonský výrobca áut očakáva, že za celý účtovný rok dosiahne prevádzkový zisk v sume 780 miliárd JPY. Pôvodne odhadoval, že bude v objeme 650 miliárd JPS. Výhľad firma vylepšila napriek nákladom na reštrukturalizáciu svojej divízie úplne elektrických vozidiel.
Kvartálne výsledky Hondy poukazujú na rastúcu závislosť japonských automobiliek od amerického trhu. V USA totiž rastie dopyt po hybridných vozidlách a japonské automobilky tam nečelia konkurencii zo strany čínskych výrobcov. Predaj áut Hondy na americkom trhu v jej účtovnom druhom kvartáli vzrástol o 9 %. V druhej polovici roka však automobilka očakáva v Severnej Amerike o niečo náročnejšie podmienky, čiastočne v dôsledku vyšších úrokových sadzieb.
V pondelok (9. 11.) Honda oznámila, že v americkom štáte Ohio vybuduje závod na výrobu automobilov v hodnote tri miliardy USD (2,68 miliardy eur). Závod bude mať kapacitu 240.000 hybridných vozidiel ročne a výrobu by mal odštartovať v roku 2029.
Globálne automobilky v ostatnom čase vykazujú slabšie výsledky. Napríklad Volkswagen vykázal výraznú štvrťročnú stratu v dôsledku odpisov hodnoty svojho podielu v spoločnosti Porsche a slabých výsledkov v Číne a Hyundai Motor znížil svoj celoročný výhľad pre slabý dopyt a rastúce náklady na suroviny.
(1 EUR = 176,79 JPY, 1 EUR = 1,1193 USD)
Druhý najväčší japonský výrobca áut očakáva, že za celý účtovný rok dosiahne prevádzkový zisk v sume 780 miliárd JPY. Pôvodne odhadoval, že bude v objeme 650 miliárd JPS. Výhľad firma vylepšila napriek nákladom na reštrukturalizáciu svojej divízie úplne elektrických vozidiel.
Kvartálne výsledky Hondy poukazujú na rastúcu závislosť japonských automobiliek od amerického trhu. V USA totiž rastie dopyt po hybridných vozidlách a japonské automobilky tam nečelia konkurencii zo strany čínskych výrobcov. Predaj áut Hondy na americkom trhu v jej účtovnom druhom kvartáli vzrástol o 9 %. V druhej polovici roka však automobilka očakáva v Severnej Amerike o niečo náročnejšie podmienky, čiastočne v dôsledku vyšších úrokových sadzieb.
V pondelok (9. 11.) Honda oznámila, že v americkom štáte Ohio vybuduje závod na výrobu automobilov v hodnote tri miliardy USD (2,68 miliardy eur). Závod bude mať kapacitu 240.000 hybridných vozidiel ročne a výrobu by mal odštartovať v roku 2029.
Globálne automobilky v ostatnom čase vykazujú slabšie výsledky. Napríklad Volkswagen vykázal výraznú štvrťročnú stratu v dôsledku odpisov hodnoty svojho podielu v spoločnosti Porsche a slabých výsledkov v Číne a Hyundai Motor znížil svoj celoročný výhľad pre slabý dopyt a rastúce náklady na suroviny.
(1 EUR = 176,79 JPY, 1 EUR = 1,1193 USD)