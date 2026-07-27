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Prevádzkový zisk Italgas v 1. polroku vzrástol o 25 %

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) za šesť mesiacov od januára do júna 2026 medziročne stúpol o 25 % na 1,07 miliardy eur.

Autor TASR
Miláno 27. júla (TASR) - Prevádzkový zisk najväčšieho európskeho distribútora zemného plynu, talianskej spoločnosti Italgas, v 1. polroku vzrástol o štvrtinu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) za šesť mesiacov od januára do júna 2026 medziročne stúpol o 25 % na 1,07 miliardy eur. To bolo v súlade s očakávaniami analytikov. Dôvodom nárastu boli predovšetkým úspory a zvýšenie efektívnosti po nedávnej akvizícii menšieho konkurenta 2i Rete Gas.
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