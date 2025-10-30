< sekcia Ekonomika
Prevádzkový zisk nemeckých aerolínií Lufthansa v 3. kvartáli klesol
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 30. októbra (TASR) - Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa oznámila za 3. štvrťrok pokles upraveného prevádzkového zisku, napriek rastu počtu prepravených cestujúcich. Ako dôvod uviedla zvýšené náklady a nižšie ceny leteniek. Informovali o tom agentúra DPA a portál RTTNews.
Lufthansa, ktorá kontroluje aj letecké spoločnosti Swiss, Austrian Airlines a Brussels Airlines, prepravila v 3. kvartáli tohto roka zhruba 42 miliónov cestujúcich. To je o 3 % viac než za rovnaké obdobie minulého roka.
Kľúčový zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) upravený o jednorazové položky však klesol, na druhej strane, pokles bol mierny. Upravený EBIT dosiahol 1,33 miliardy eur a oproti 3. kvartálu minulého roka sa tak znížil o 1 %. Prevádzková marža klesla z 12,5 % na 11,9 %.
Výraznejší pokles zaznamenal čistý zisk. Dosiahol 966 miliónov eur, čo znamená medziročný pokles o 12 %.
Na druhej strane, tržby vzrástli o 4 % na 11,2 miliardy eur. Podľa vedenia Lufthansy je to najlepší kvartál z pohľadu vývoja tržieb v histórii spoločnosti.
