Prevádzkový zisk Nokie v 3. kvartáli klesol, prekonal však očakávania

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Júlia Jánošíková

Prevádzkový zisk Nokie upravený o mimoriadne položky dosiahol v 3. štvrťroku 435 miliónov eur.

Autor TASR
Helsinki 23. októbra (TASR) - Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia zaznamenal v 3. kvartáli pokles prevádzkového zisku o desatinu, napriek tomu bol výsledok výrazne lepší, než sa čakalo. Odhady analytikov prekonali aj výsledky v oblasti tržieb. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.

Prevádzkový zisk Nokie upravený o mimoriadne položky dosiahol v 3. štvrťroku 435 miliónov eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená pokles o 10 %, napriek tomu bol omnoho vyšší, než odhadovali ekonómovia oslovení agentúrou Bloomberg. Tí počítali s poklesom upraveného prevádzkového zisku až na približne 342 miliónov eur.

Navyše, upravené tržby sa zvýšili o 12 % na 4,83 miliardy eur. Aj v tomto prípade spoločnosť prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s upravenými tržbami na úrovni zhruba 4,6 miliardy eur.

V reakcii na kvartálne výsledky Nokia zlepšila vyhliadky na celý rok. Pôvodne počítala s prevádzkovým ziskom v rozmedzí od 1,6 miliardy do 2,1 miliardy eur, teraz odhaduje, že sa bude pohybovať od 1,7 miliardy do 2,2 miliardy eur.
