Štvrtok 23. apríl 2026
Prevádzkový zisk Nokie v prvom kvartáli stúpol o 54 %

Čisté tržby Nokie v prvom štvrťroku boli v súlade s prognózami v sume 4,5 miliardy eur.

Autor TASR
Helsinki 23. apríla (TASR) - Fínsky výrobca zariadení pre telekomunikačné siete Nokia v prvom kvartáli dosiahol rast prevádzkového zisku o 54 % na úroveň 281 miliónov eur. Prekonal tak očakávanie analytikov, ktorí v priemere odhadovali, že bude v objeme 250 miliónov eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Čisté tržby Nokie v prvom štvrťroku boli v súlade s prognózami v sume 4,5 miliardy eur. Tržby firmy podporuje vysoký dopyt po dátových centrách s umelou inteligenciou budovaných veľkými poskytovateľmi cloudových služieb, ktorí sa spoliehajú na optické káble. Nokia je jedným z popredných svetových výrobcov optických transportných systémov.

Spoločnosť očakáva, že jej čisté tržby v segmente sieťovej infraštruktúry tento rok vzrastú o 12 až 14 %. V januári pritom predpovedala ich rast len o 6 až 8 %. Generálny riaditeľ Nokie Justin Hotard uviedol, že jeho firma predpokladá celoročný prevádzkový zisk v pásme 2 až 2,5 miliardy eur.
