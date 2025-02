Prevádzkový zisk Renaultu aj tržby vlani vzrástli

Paríž 20. februára (TASR) - Francúzska automobilová skupina Renault oznámila za minulý rok nárast prevádzkového zisku, ktorý prekonal odhady analytikov, keďže nižšie náklady a rad nových produktov zvýšili jej marže. TASR o tom informuje na základe správ AFP, Reuters a RTTNews.



Prevádzkový zisk Renaultu za rok 2024 vzrástol o 3,6 % na 4,3 miliardy eur, zatiaľ čo analytici očakávali, že dosiahne 4,2 miliardy eur.



Skupina, ktorá zahŕňa aj značku Dacia a športové vozidlá Alpine, oznámila tiež nárast tržieb o 7,4 % na 56,2 miliardy eur vďaka uvedeniu nových modelov na trh, pričom jej prevádzková zisková marža dosiahla rekordných 7,6 %.



Čistý zisk však klesol na 752 miliónov eur z 2,2 miliardy eur v minulom roku. Dôvodom bola kapitálová strata 1,5 miliardy eur, ktorú skupina zaúčtovala pri predaji akcií Nissanu, a čiastočné znehodnotenie jej investície do firmy.



Bez započítania tejto kapitálovej straty a ďalších jednorazových položiek by zisk dosiahol 2,8 miliardy eur, čo by bolo o 21 % viac ako v roku 2023.



Renault navrhol za minulý rok dividendu 2,2 eura na akciu, čo predstavuje nárast o 19 % z 1,85 eura/akcia v roku 2023.