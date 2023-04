Prevádzkový zisk reťazca Tesco vlani klesol, tento rok čaká stagnáciu

Londýn 13. apríla (TASR) - Britský maloobchodný reťazec Tesco oznámil za minulý obchodný rok pokles prevádzkového zisku o vyše 6 %. Dôvodom je vysoká inflácia a fakt, že spoločnosť nechcela preniesť všetky náklady s ňou spojené na zákazníkov. Tento rok očakáva reťazec stagnáciu prevádzkového zisku. Informovala o tom agentúra Reuters.



Najväčšia maloobchodná sieť v Británii vo štvrtok uviedla, že očistený prevádzkový zisk z maloobchodných aktivít za obchodný rok 2022/2023, ktorý sa skončil 25. februára, dosiahol 2,49 miliardy libier (2,83 miliardy eur). Oproti predchádzajúcemu obchodnému roku to predstavuje pokles o 6,3 %. Výsledok je v súlade s očakávaniami trhov, ktoré počítali s týmto ziskom v rozmedzí od 2,4 miliardy do 2,5 miliardy libier.



Vysokú infláciu, ktorá v októbri dosiahla najvyššiu úroveň za vyše štyri desaťročia, reťazec čiastočne kompenzoval zvýšením cien, čo sa odrazilo na raste tržieb. Tie sa zvýšili o 5,3 % na 57,6 miliardy libier. Časť zvýšených nákladov spojených s vysokými cenami energií a rastúcimi mzdami však znášala firma sama, navyše, zákazníci vyhľadávali vo zvýšenej miere lacnejšie výrobky.



"Bol to pre našich zákazníkov mimoriadne náročný rok," povedal šéf spoločnosti Ken Murphy. Dodal, že v tomto roku by sa inflácia mala zmierniť a očistený prevádzkový zisk by sa mal udržať na úrovni z obchodného roka 2022/2023.



Vo februári dosiahla celková medziročná miera inflácie v Británii 10,4 % a nečakane sa tak zrýchlila z 10,1 % v januári. Najhoršie čísla z pohľadu inflácie zverejnila Británia za október minulého roka, keď spotrebiteľské ceny vzrástli o 11,1 %, najviac za 41 rokov.



(1 EUR = 0,88038 GBP)