Prevádzkový zisk Samsung Electronics vzrástol na trojročné maximum

Soul 28. októbra (TASR) - Zisk juhokórejského koncernu Samsung Electronics vzrástol v 3. štvrťroku o takmer tretinu, k čomu prispela najmä divízia polovodičov. Priaznivé výsledky oznámil aj v prípade prevádzkového zisku, ktorý dosiahol 3-ročné maximum, ako aj v prípade tržieb, ktoré zaznamenali rekord.



Najväčší výrobca pamäťových čipov a smartfónov na svete vo štvrtok informoval, že jeho čistý zisk za obdobie od júla do konca septembra dosiahol 12,06 bilióna wonov (8,86 miliardy eur). Medziročne to znamená rast o 30,11 %.



Prevádzkový zisk predstavoval 15,82 bilióna wonov, čo znamená najvyššiu úroveň od 3. štvrťroka 2018. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa prevádzkový zisk zvýšil o 28,04 %. Potvrdil sa tak odhad spoločnosti zo začiatku októbra, keď naznačovala, že prevádzkový zisk by mal predstavovať zhruba 15,8 bilióna wonov.



Výsledky potiahla najmä oblasť polovodičov, kde prevádzkový zisk dosiahol 10,1 bilióna wonov. Oproti 3. štvrťroku minulého roka to znamená rast o 82 %.



Tržby spoločnosti vzrástli o 10,48 % na rekordných 73,98 bilióna wonov. V tomto prípade výsledok ešte mierne prekonal odhady spoločnosti, ktorá počítala s rastom tržieb o 9 % na 73 biliónov wonov.



(1 EUR = 1360,44 KRW)