Prevádzkový zisk Samsungu klesol na 14-ročné minimum

Soul 27. apríla (TASR) - Juhokórejský koncern Samsung Electronics zaznamenal za 1. kvartál prepad čistého zisku o takmer 88 % a prevádzkového zisku o vyše 95 % na 14-ročné minimum. Výsledky spoločnosti ovplyvnil pokračujúci pokles cien pamäťových čipov a rovnako pretrvávajúci slabý dopyt. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Čistý zisk Samsungu dosiahol za 1. kvartál tohto roka 1,40 bilióna juhokórejských wonov (948,01 milióna eur), čo medziročne predstavuje pokles o 87,4 %. Prevádzkový zisk klesol o 95,5 % na 0,64 bilióna wonov. To je najnižšia úroveň za akýkoľvek kvartál za posledných 14 rokov.



Výsledky ovplyvnil slabý dopyt a klesajúce ceny pamäťových čipov, keď za posledných deväť mesiacov zaznamenali pokles zhruba o 70 %. To sa odrazilo na tržbách Samsung Electronics, ktoré v 1. kvartáli klesli o viac než 18 % na 63,75 bilióna wonov.



Samotná divízia polovodičov, hlavná divízia firmy, zaznamenala za 1. štvrťrok stratu 4,58 bilióna wonov. V rovnakom období predchádzajúceho roka vykázala zisk 8,45 bilióna wonov. Nízky dopyt prinútil Samsung na začiatku apríla obmedziť produkciu, rovnako ako predtým urobili jej konkurenti vrátane firmy SK Hynix.



Samsung Electronics však zároveň uviedol, že v 2. polroku počíta s postupným zvyšovaním dopytu po polovodičoch. Očakáva, že odberatelia postupne zredukujú súčasné zásoby a čipy začnú opätovne nakupovať. Čo sa týka 2. štvrťroka, spoločnosť predpokladá, že dopyt by mohol vzrásť, tempo rastu však bude ešte stále limitované. Aj analytici odhadujú, že dokiaľ sa výraznejšie nezvýši dopyt po výrobkoch používajúcich čipy, budú výsledky Samsung Electronics v 2. kvartáli podobné tým z prvých troch mesiacov.



(1 EUR = 1476,66 KRW)