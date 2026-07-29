< sekcia Ekonomika
Prevádzkový zisk SK Hynix v 2. štvrťroku vzrástol
V medziročnom porovnaní sa zisk zvýšil o 557 %.
Autor TASR
Soul 29. júla (TASR) - Juhokórejský výrobca čipov SK Hynix opäť zaznamenal prudký nárast zisku vďaka pokračujúcemu boomu umelej inteligencie (AI). Spoločnosť za druhý štvrťrok vykázala prevádzkový zisk vo výške 60,6 bilióna juhokórejských wonov (36,5 miliardy eur), čo je najlepší výsledok v jej histórii. V medziročnom porovnaní sa zisk zvýšil o 557 %, oznámila spoločnosť v stredu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Tržby sa v sledovanom období zvýšili o 257 % na 79,3 bilióna KRW. Základom prudkého rastu je pretrvávajúci vysoký dopyt po pamäťových čipoch pre aplikácie umelej inteligencie. Medzi najdôležitejších zákazníkov spoločnosti patrí americký technologický gigant Nvidia. Napriek silnému rastu tržby aj prevádzkový zisk v druhom štvrťroku mierne zaostali za očakávaniami analytikov.
(1 EUR = 1658,96 KRW)
Tržby sa v sledovanom období zvýšili o 257 % na 79,3 bilióna KRW. Základom prudkého rastu je pretrvávajúci vysoký dopyt po pamäťových čipoch pre aplikácie umelej inteligencie. Medzi najdôležitejších zákazníkov spoločnosti patrí americký technologický gigant Nvidia. Napriek silnému rastu tržby aj prevádzkový zisk v druhom štvrťroku mierne zaostali za očakávaniami analytikov.
(1 EUR = 1658,96 KRW)