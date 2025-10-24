< sekcia Ekonomika
Prevádzkový zisk talianskej skupiny Eni v 3. kvartáli klesol
Autor TASR
Rím 24. októbra (TASR) - Prevádzkový zisk talianskej energetickej skupiny Eni v uplynulom štvrťroku klesol. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.
Pro forma upravený zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) v 3. kvartáli medziročne klesol o 12 % na 3 miliardy eur. Upravený čistý zisk pripadajúci akcionárom dosiahol 1,25 miliardy eur po 1,27 miliardy eur v rovnakom období pred rokom.
Prevádzkové tržby klesli na 20,20 miliardy eur z 20,66 miliardy eur pred rokom. Celkové tržby sa znížili na 20,55 miliardy eur z 21,02 miliardy eur. Produkcia ropy a zemného plynu medziročne vzrástla o 6 % na 1,76 milióna barelov ropného ekvivalentu denne.
Eni tiež oznámila, že zvyšuje spätný odkup akcií v roku 2025 o 0,3 miliardy eur celkovo na 1,8 miliardy eur. Skupina tiež zdvihla očakávania týkajúce sa ťažby ropy a zemného plynu v tomto roku na 1,71 až 1,72 milióna barelov ropného ekvivalentu denne.
