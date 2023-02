Prevádzkový zisk Thyssenkrupp klesol v 1. kvartáli o tretinu

Essen 14. februára (TASR) - Prevádzkový zisk Thyssenkrupp klesol v 1. kvartáli prebiehajúceho fiškálneho roka 2022/2023 o tretinu. Nemecký konglomerát ako dôvod uviedol zníženie objednávok a pokles cien kovov, čo negatívne ovplyvnilo jeho veľkoobchodné aktivity.



Obavy z blížiacej sa recesie v USA spolu s vojnou na Ukrajine spôsobili pokles cien ocele, pričom zákazníci vyprázdňovali svoje zásoby. To zasiahlo divíziu pre obchodovanie s materiálmi, ktorej zisk sa prepadol o 91 %.



Očistený prevádzkový zisk (EBIT) za tri mesiace od októbra do decembra 2022 medziročne padol o tretinu na 254 miliónov eur. To však bolo výrazne lepšie, než očakávali analytici. Čistý zisk sa znížil o 29 % na 75 miliónov eur a tržby stagnovali na 9,02 miliardy eur. Objem nových objednávok klesol o 12 % na 9,2 miliardy eur.