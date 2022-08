Prevádzkový zisk Toyota Motor v 1. kvartáli klesol o 42 %

Tokio 4. augusta (TASR) - Toyota Motor zaznamenala v 1. kvartáli prebiehajúceho fiškálneho roka 2022/23 prudký pokles prevádzkového zisku. Dôvodmi boli problémy v rámci dodávateľského reťazca a zvýšenie nákladov. Japonský automobilový gigant však zlepšil celoročné vyhliadky. Očakáva totiž, že výsledky podporí slabý jen.



Čistý zisk za tri mesiace od apríla do júna klesol o 18 % na 736,82 miliardy JPY (5,41 miliardy eur) alebo 54,65 JPY na akciu z 897,83 miliardy JPY alebo 64,23 JPY na akciu v rovnakom období pred rokom. Prevádzkový zisk padol o 42 % na 578,66 miliardy JPY z 997,49 miliardy JPY.



Tržby stúpli o 7 % na 8,49 bilióna JPY zo 7,94 bilióna JPY. Predaj sa znížil na 2,01 milióna vozidiel z 2,15 milióna vozidiel.



Koncern v prebiehajúcom fiškálnom roku (do konca marca 2023) počíta s poklesom zisku o 17,2 % na 2,36 miliardy JPY alebo 171,95 JPY na akciu. Pôvodne očakával 2,26 miliardy JPY. Prevádzkový zisk by sa mal znížiť o 20 % a tržby by mali vzrásť o 10 % na 34,50 bilióna JPY (pôvodne 33 biliónov JPY).



(1 EUR = 136,18 JPY)